Çerkeş'te Çöplükten Sanayiye Geçiş - Son Dakika
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Ekonomi

Çerkeş'te Çöplükten Sanayiye Geçiş

Çerkeş\'te Çöplükten Sanayiye Geçiş

Çerkeş'teki eski çöplük, yıllık 100 milyon dolar ihracat yapan organize sanayi bölgesine dönüştü.

12.02.2025 12:48
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde eskiden çöplük olarak kullanılan alan, bugün yılda 100 milyon dolar ihracat yapılan organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapıyor.

İlçeye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta D-100 kara yolu kenarındaki alanda 1990'lı yıllarda Organize Sanayi Bölgesi kurulması kararı alınmasına rağmen uzun yıllar yatırım yapılmadı.

Çerkeş Belediye Başkanı ve Çerkeş OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sopacı'nın 2014 yılında göreve gelmesiyle ilçenin çöplüğü olarak kullanılan alanda çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmaların ardından iki etap halindeki 1500 dekar alanda bulunan OSB'de 12 fabrika faaliyet gösterirken, bu fabrikalardan yaklaşık 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor.

OSB'nin üçüncü etabının ise 2 bin dekarın üzerinde olması planlanıyor.

Sopacı, AA muhabirine, OSB'nin bulunduğu alanın 2014 yılında kocaman bir çöplük olduğunu söyledi.

Bölgenin temizlenmesi ve altyapısının yapılmasının ardından yatırımcı çekmek için çalışmalara başladıklarını belirten Sopacı, "2014 yılında belediye başkanı ve aynı zamanda OSB başkanlığını aldığım gün bu alanı İl Özel İdaresi ve kamunun desteğiyle 27 araçla 27 günde temizledik. O günden başlayarak bu alanımızda fabrikalar, sanayi kuruluşları çoğalmaya başladı." dedi.

"OSB'de 2 bin kişiye istihdam sağlıyoruz"

İstanbul'a, Ankara'ya, Dilovası'na gittiklerini, Türkiye'nin değişik yerlerinde yatırımcıları, "Çerkeş'e yatırım yapın" diye dolaşıp ikna ettiklerini anlatan Sopacı, "Çerkeş ilçesi kalkınmada öncelikli 5. bölge ama organize sanayi bölgemiz, 6. bölge olarak geçiyor. Yatırımcılara ciddi teşvikler var. Bunları da yatırımcılarımıza anlattık ve 2014'ten bu yana alanımızda 12 fabrika faal durumda. 10 fabrika da yatırım yapıyor şu anda. Bir kısmı projede, bir kısmının yatırımı bitmek üzere." ifadesini kullandı.

OSB'de birinci ve ikinci etapta 3 parsel kaldığını, yoğun talep üzerine üçüncü bölge için yatırım kararı alındığını aktaran Sopacı, şöyle devam etti:

"OSB'de 2 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Yılda yaklaşık 100 milyon dolar ihracat yapılıyor. Bölgemiz Türkiye'nin İstanbul'a ve Ankara'ya en yakın, en çok yatırım alan ve gelişen bölgesi. Havalimanına 100 kilometre, Ankara'ya 100 kilometre, İstanbul'a 350 kilometre. Üçüncü etap OSB ile ortasından D-100 kara yolunun geçtiği bir alan. Aynı zamanda OSB'nin güneyinde demir yolu da mevcut. Burada Zonguldak'tan Ankara'ya kadar uzanan demir yolu ağımız var. Tüm yatırımcılarımızı ilçemize bekliyoruz."

OSB'de ayakkabı, raf, dolap, bijuteri ürünleri, mobilya, oyuncak, kimyasal ürün, kağıt gibi birçok alandaki fabrikanın üretim yaptığını vurgulayan Sopacı, "Burada dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen ürünler üretiliyor. Buralarda üretilen ürünler yaklaşık 30 ülkeye gönderiliyor. Amerika'dan Çin'e kadar ürünlerin pazarlandığı bir bölgemiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Yönetim, İhracat, Ekonomi, Çerkeş, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çerkeş'te Çöplükten Sanayiye Geçiş - Son Dakika

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