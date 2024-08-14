Çeşme\'de Coğrafi İşaretli Sakız Ağaçlarında Hasat Hazırlıkları Sürüyor

Ekonomi

İzmir'in Çeşme ilçesinde coğrafi işaretli sakız ağaçlarında hasat hazırlıkları sürüyor. Çeşme Meteoroloji İlçe Müdürlüğü bahçesindeki sakız ağaçlarında hasat öncesi ağaç çizim işlemi gerçekleştirildi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci, Çeşme Meteoroloji Müdürü Ezher Zengin, Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer, Çeşmeli sakız üreticileri Hasan Ege Tütüncüoğlu, İbrahim Topal'ın da katılımıyla Çeşme Meteoroloji Müdürlüğü bahçesinde bulunan 28 yıllık sakız ağaçları, sakız hasadı için çizildi. Sakız ağaçlarını çizmeden önce kısa bir açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çeşme'nin sadece turizm ile değil, tarımıyla da adından söz ettireceğini vurgulayarak, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, burada Meteoroloji İlçe Müdürlüğümüzün bahçesinde, sakız ağacının gelişip, çoğalması için koruma altına alınan bir projenin içindeyiz. Yarımadada, farklı ilçelerde de üreticilerimizi bu sektörün içerisine almak için biz de iktidar olarak çalışmaktayız. Sakız çok kıymetli. Hem sağlık alanında, gıdada, kozmetikte, içecekte, gastronomide, farklı alanlarda kullanılıyor. Sakızı yaşatmak, sakızla beraber katma değerli ürünler üretmek için hep beraber, el ele canla başla çalışacağımızı söylemek isterim. Çeşme, bundan sonra turizmin yanında gastronomisiyle, tarımıyla, burada üreteceğimiz ürünlerle anılacak. Karşıdaki Sakız adası, bütün adanın gelirini sakızdan karşılıyor. İnanıyoruz ki biz de burada katma değerli işler yapacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Milletvekili Bölünmez Çankırı ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, bir sakız ağacını çizerek, hasat için hazırladı. Bölünmez Çankırı ve Şahin, havai köklendirme yöntemiyle elde edilen bir sakız fidanını da toprakla buluşturdu.

Çeşme'deki sakız ağaçlarının tamamı kayıt altına alınacak

Etkinlik öncesinde basın mensuplarına sakız ağaçları ve yaptıkları çalışmalar hakkında kısa bir bilgi veren Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Teknisyeni Mesut Emre, "Burası bizim gen kaynağımız. Bu ağaçlarda havai köklendirme usulü fidan elde ederek, üreticilere anaç fidan sağlayacağız. Köklendirilen fidanların geriye dönük izlenebilirliğini sağlamak amacıyla bir kayıt sistemi oluşturduk. Her ağacımızı numaralandırdık. Hangi ağaçtan, hangi yıl, kaç fidan alınmış, hangi üreticimize verilmiş, hatta hangi ada ve parseldeki araziye dikilmiş, bütün bunların takibini yapacağız. Tüm Çeşme'yi parsel parsel gezerek, sakız ağacı tespitini yapacağız. Sakız, bir endemik tür, buraya ait. Dolayısıyla sakız ile ilgili çalışmayı daha detaylı yapacağız. Bütün sakız ağaçlarını numaralandıracağız. Ağacın yaşını, verim miktarını tespit edeceğiz. Sakız ağacını kaç derecelik açıyla çizmemiz gerektiğini bile araştırıyoruz" dedi.

"Sakız ağacı sayısının artması için çalışıyoruz"

Sakız'ın tıbbi aromatik bir bitki olduğunu vurgulayan Emre, "Özellikle sağlık sektöründe kullanılan bir bitki. Gıda sektöründe de kullanılıyor. Bugüne kadar bir şekilde gerçek değeri ortaya çıkarılmamış, sakızın sadece cikletlerde kullanılan bir ürün olduğunu öne çıkararak bir algı oluşturmuşlar. Dolayısıyla sakız üretimi hep ötelenmiş. Halbuki sakız, tıbbi aromatik bir bitkidir. Ülser gibi mide rahatsızlıkları ve bütün sindirim sistemine faydalı olan bir bitki. Yeteri kadar sakız üretimi yapabilirsek, ciddi artı değer elde edebiliriz. Yetiştirme alanlarımız Yunanistan'dan daha fazla. Sakız ağacının öneminin bilincindeyiz. Sakız ağacı sayısının artması için çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Çeşmeli sakız üreticileri Hasan Ege Tütüncüoğlu ve İbrahim Topal, havai köklendirme yöntemiyle elde ettikleri 30 bin sakız fidanının dikim için hazır olduğunu belirterek, bu yıl içinde toprakla buluşturacaklarını, ayrıca her yıl 15 bin yeni fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini ifade ettiler. - İZMİR