Cevdet Yılmaz: Afrika ile Ticaret Hacmimizi 50 Milyar Dolar Hedefliyoruz

Ekonomi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2003 yılında Afrika kıtasıyla 5,4 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz 2023 yılında 7 kat artarak 37 milyar dolara ulaşmıştır. Hedefimiz kıtayla ticaret hacmimizi 50 milyar dolara ulaştırmaktır dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane ile Türkiye-Lesotho Yuvarlak Masa Toplantısı öncesi ortak basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, Lesotho'yla uyumlu iş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Kıtada 60'ın üzerinde noktaya uçan Türk Hava Yollarımız; TİKA'mız (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı), Maarif Vakfımız ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımız eliyle kardeş kıtayla daima beraberiz. Kıtayla ilişkilerimizin güçlendirilmesini teminen 2002 yılında 12 adet olan büyükelçilik sayımız bugün 44'e yükselmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, başbakanlığı dönemi dahil, bugüne kadar 31 Afrika ülkesini ziyaret etmişlerdir ve Afrika Ortaklık Politikamızın başarıyla icrasını yakından takip etmektedirler. Önümüzdeki dönemde Afrika'daki diplomatik ağımızı genişletme hedefimiz Maseru'yu da kapsıyor. Lesotho makamlarının da ilerleyen dönemde Ankara'da bir büyükelçilik açma niyetlerinden haberdar olmaktan memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ KITAYLA TİCARET HACMİMİZİ 50 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMAK'

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ticaretine değinen Yılmaz, 2003 yılında Afrika kıtasıyla 5,4 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz 2023 yılında 7 kat artarak 37 milyar dolara ulaşmıştır. Hedefimiz kıtayla ticaret hacmimizi 50 milyar dolara ulaştırmaktır. Afrika'daki Türk yatırımlarının sermaye pozisyonu, 2023 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolara ulaşmıştır. Türk yatırımlarının toplam değerininse 10 milyar dolar seviyesine ulaştığı tahmin edilmektedir. Türk müteahhitlik firmaları Afrika kıtasında bugüne kadar 91,6 milyar dolar değerinde 1977 proje üstlenmiştir. Sahra Altı Afrika ülkeleriyle ise 2003 yılında 1,35 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2023 yılında 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türk yükleniciler tarafından bu bölgede toplam tutarı 26,7 milyar doları bulan 445 taahhüt projesi üstlenilmiştir. Lesotho'yla ise 2023 yılında ticaret hacmimiz 242 bin ABD doları bu yılın ilk 9 ayında ise 76 bin ABD doları olarak gerçekleşmiştir diye konuştu.

'ÖĞRENCİ SAYISINI ARTIRMAYI ARZU EDİYORUZ'

TİKA'nın 22 temsilciliğiyle Afrika'da faaliyet gösterdiğini aktaran Yılmaz, TİKA, Lesotho Krallığı'nda sosyal kalkınmaya yönelik önemli projeler yürütmektedir. Bu projelerin ve Lesotho'ya kalkınma alanındaki desteğimizin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesini öngörüyoruz. 2009 yılından bu yana 46 Lesotholu öğrenci, Türkiye burslarıyla ülkemizde öğrenim görmüştür. Türkiye burslusu Lesotholu öğrenci sayısını artırmayı arzu ediyoruz dedi. Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane, Türkiye ziyaretinin tarihi önem taşıdığını vurgulayarak, tarafların yakın ilişkilerini bir adım daha öteye taşımak adına önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini anlattı. Ticaret, yatırım, tarım, enerji, eğitim, kapasite oluşturma, turizm ve kültür gibi stratejik iş birliği alanlarını görüştüklerini aktaran Matekane, göç ve çalışma konusunda da iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Haber Aybala MELEK ANKARA,