Cevdet Yılmaz: İslam ülkelerinin dünya ticaretindeki payı artırılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cevdet Yılmaz: İslam ülkelerinin dünya ticaretindeki payı artırılmalı

Cevdet Yılmaz: İslam ülkelerinin dünya ticaretindeki payı artırılmalı
29.06.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden aldığı payı artırmak için daha fazla üretim ortaklığı, yatırım işbirliği ve lojistik entegrasyon gerektiğini belirtti. İİT ülkelerinin küresel ticaretteki payının düşük olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İslam ülkelerinin dünya ekonomisi ve ticaretinden aldığı payı artırmamız lazım. Bu da tek tek yapacağımız çabaların dışında birlikte yapacağımız işlerle gerçekleşecek. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var." dedi.

Yılmaz, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası toplantıları kapsamında 20 İslam ülkesinden oda temsilcilerinin katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kabul Salonu'nda düzenlenen gala yemeğine iştirak etti.

Programda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile İslam Ticaret ve Kalkınma Odası ve Suudi Arabistan Odalar Federasyonu (FSC) Başkanı Abdullah Salih Kamil de yer aldı.

Yılmaz, yaptığı konuşmada küresel ekonominin jeopolitik gerilimler, artan korumacılık eğilimleri, tedarik zincirlerindeki dönüşüm ve dijitalleşmenin hızlanması gibi çok boyutlu gelişmelerle ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar, finansmana erişim sorunları ve yeşil dönüşüm gibi yeni sınamalarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu çerçevede İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ticaret imkanlarının artırılması ve işbirliklerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "57 üyesi bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı, dünya nüfusunun yaklaşık beşte birini barındırmakla beraber küresel mal ticaretinin yalnızca yüzde 10'u ila yüzde 11'ini oluşturmaktadır. Bu veriler, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında önemli bir ekonomik potansiyel bulunduğunu da göstermektedir." diye konuştu.

Yılmaz, bu tablonun değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "İslam ülkelerinin dünya ekonomisi ve ticaretinden aldığı payı artırmamız lazım. Bu da tek tek yapacağımız çabaların dışında birlikte yapacağımız işlerle gerçekleşecek. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Filistin'de 38 proje başarıyla uygulanmıştır"

Türkiye'nin ekonomik ve ticari işbirliğinde İİT içindeki çabalara öncülük ettiğine dikkati çeken Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti hükümetleri 2002 yılında göreve geldiğinde bizim ekonomik büyüklüğümüz 238 milyar dolardı. 2025 yılı itibarıyla ekonomik büyüklüğümüz 1,6 trilyon doların üzerine çıktı. Çok önemli bir gelişme kaydettik. Yine geçen yıl itibarıyla, mal ve hizmet ticareti olarak baktığınızda 396 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu sene inşallah 400 milyar doları aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, geçen yıl itibarıyla Türkiye'nin İİT üyesi ülkelerle ticaret hacminin 118 milyar dolara ulaştığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Geçmişe bakarsak çok önemli bir gelişme var. Potansiyele bakarsak yeterli değil. Daha yapacağımız çok iş var. 2003 yılından itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden ülkemize 27,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım gelirken ülkemizden İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine 15,2 milyar dolar doğrudan yatırım gerçekleştirilmiştir. Bunu da artırmamız lazım. Yatırımları karşılıklı ne kadar artırırsak ticari ilişkilerimizi de sağlam bir zemine kavuşturmuş oluruz.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında faaliyetlerini sürdüren İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) kapsamında 40 yılı aşkın süredir İslam ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunuyoruz. Bu kapsamda ticaret, tarım, turizm, ulaştırma ve iletişim, yoksulluğun azaltılması, mali işbirliği ve dijital dönüşüm alanlarında bugüne kadar 155 teknik çalışma grubu toplantısı gerçekleştirildi. Ayrıca 276 saha araştırması ve 357 vaka analizini içeren 119 kapsamlı bilimsel araştırma raporu hazırlanarak üye ülkelere somut politika önerileri olarak sunuldu. Bu politika tavsiyelerinin hayata geçirilmesi amacıyla da Proje Destekleme Programı'nı hayata geçirdik ve bugüne kadar 209 projeye İSEDAK'ın bu programı kapsamında proje bazında destek sunuldu. Özellikle İSEDAK Kudüs Programı kapsamında mesleki ve teknik eğitim, kadın ve genç istihdamı, KOBİ'lerin güçlendirilmesi ve turizm gibi alanlarda Filistin'de 38 proje başarıyla uygulanmıştır."

Geçen yıl İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İSEDAK Suriye Programı'nın ilan edildiğini anlatan Yılmaz, bu yıl bu programı hayata geçireceklerini söyledi.

Yılmaz, "İslam ülkeleri olarak hedeflediğimiz yüzde 25'lik İslam İşbirliği Teşkilatı içi ticaret hedefine henüz ulaşabilmiş değiliz. Aslında bu yüzde 25 bile düşük. Çok daha fazlasını hedeflememiz lazım. Bu alanda hedeflerimize ulaşmak için ikili ilişkilerimizin yanı sıra elimizdeki en önemli enstrüman, İSEDAK'ın bayrak projelerinden biri olan Tercihli Ticaret Sistemi'dir." dedi.

Uzun vadede serbest ticaret alanının oluşturulması ve ortaya çıkacak zenginlikten herkesin kazanmasının ana hedef olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Diğer taraftan ticaret ve yatırım uyuşmazlıklarının tarafsız, adil ve bağımsız bir şekilde çözülmesi bakımından İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye olarak bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımladık ve kurumlarımıza, iş dünyamıza bu mekanizmayı kullanmaları tavsiyesinde bulunduk. Aynısını sizler de ülkelerinizde yaparsanız bu mekanizmayı da el birliğiyle güçlendirmiş oluruz." şeklinde konuştu.

"Bu önemli dönüşüm sürecinde işbirliklerimizi artırmalıyız"

Yılmaz, dünyanın dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret ederek, "Bu ortamda en düşük maliyetle üretmenin yerini dayanıklı bir ekonomik yapı oluşturma hedefinin aldığını görüyoruz. Yükselen riskler karşısında yakın coğrafyalarla, dost ülkeler ve coğrafyalarla ekonomik bağlantıların çok daha ön plana çıktığını görüyoruz. İşte dünyanın bu önemli dönüşüm sürecinde işbirliklerimizi artırmalıyız ve oluşan bu ortamı kendi lehimize dönüştürmeliyiz. Riskler kadar fırsatlar da var bu yeni ortamda. Yeter ki biz bunları iyi analiz edelim ve güçlü bir işbirliğiyle bu fırsatları değerlendirelim." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda yeni Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi'ni hazırladıklarını ve bu çerçevede yatırım ortamını iyileştirmeye dönük çalışmalar yaptıklarını anlatan Yılmaz, Güçlü Merkez Türkiye Programı ile yeni vizyon ortaya koyduklarını ve önemli kararlar aldıklarını vurguladı.

Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'ne de bu kapsamda yeni birtakım teşvikler sağladıklarını, katılım ve İslami finans enstrümanları başta olmak üzere finansal anlamda çok daha güçlü bir merkez oluşturma çabalarını sürdürdüklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gala yemeği kapsamında TOBB ile FSC arasında imzalanan İşbirliği Mutabakat Zaptı'ndan dolayı memnun olduklarını dile getirerek, "Türkiye ve Suudi Arabistan hem ekonomik alanda hem siyasi alanda çok olumlu ilişkilere sahipler. Bu iki ülke ne zaman bir konuda bir araya gelse o konuda bir fark, başarı oluşturuyorlar. Bunu çeşitli hadiselerde gördük. Şimdi de yeni bir işbirliği oluşuyor. Bundan da büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz: İslam ülkelerinin dünya ticaretindeki payı artırılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti Antalya'da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti
Eskişehir’de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyede Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyede
Enez’de Boğulma Olayı Enez'de Boğulma Olayı
Türk sinemasının Kadir Abi’si son yolculuğuna uğurlanıyor Türk sinemasının Kadir Abi'si son yolculuğuna uğurlanıyor
Özel’e soruldu: CHP’li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi’ne mi geçecek Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa’da ölü sayısı 1000’e ulaştı Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa'da ölü sayısı 1000'e ulaştı

09:57
CHP’de kurultay krizi büyüyor Özel’in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
CHP'de kurultay krizi büyüyor! Özel'in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
09:38
İsrail, Hizbullah’ın 200 metrelik dev yer altı tünelini imha etti
İsrail, Hizbullah'ın 200 metrelik dev yer altı tünelini imha etti
09:34
“Şarkı söyleyeyim“ deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney’e tepki yağıyor
"Şarkı söyleyeyim" deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney'e tepki yağıyor
09:04
KYK yurtlarında neler oluyor Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü
KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü
08:58
Bangladeş’teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712’ye yükseldi
Bangladeş'teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712'ye yükseldi
08:50
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
07:56
Düğünde talihsiz kaza Gelin bir anda yere serildi
Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi
07:14
Milyonlarca emekli zam bekliyor AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
01:59
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma 29 kişi hayatını kaybetti
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti
01:49
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 10:17:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz: İslam ülkelerinin dünya ticaretindeki payı artırılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.