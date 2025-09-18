Cevdet Yılmaz Kırgızistan\'da İş Forumuna Katıldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bişkek'te Kırgızistan- Türkiye İş Forumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KEK 12'nci Dönem Toplantımızın ardından Kırgızistan–Türkiye İş Forumu'nu gerçekleştirdik. Forumda; müteahhitlikten savunma sanayine, yenilenebilir enerjiden turizme kadar pek çok alanda iş birliği fırsatlarını ele aldık. Bu çalışmaların, ticaret hacmi hedeflerimize ulaşmamıza ve ikili ilişkilerimize büyük katkı sunacağına inanıyorum. Kardeşlikten doğan güveni ticaretin ve kalkınmanın lokomotifi haline getirmek için iş dünyalarımızı daha güçlü ortaklıklara davet ediyor, iş forumumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.