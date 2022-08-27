Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?" sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?" sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte

27.08.2022 12:46

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün basında yer alan "Kanal İstanbul Projesi iptal edildi" haberlerinden sonra açıklama yaparak projeyi iptal etmediklerini duyurdu. Kurum, "İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çılgın proje" olarak adlandırdığı Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İPTAL EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Bugün basında yer alan ve "Kanal İstanbul Projesi iptal edildi" başlığıyla servis edilen haberde, mahkeme tarafından planlara itiraz eden mülk sahiplerine gönderilen karar metninde projenin 26 Temmuz 2022'deiptal edildiği öne sürüldü.

"TABİİ Kİ İPTAL ETMEDİK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından söz konusu iddia hakkında bir açıklama yaptı. Kanal İstanbul Projesi'ni iptal etmediklerini, imar planlarının yürürlükte olduğunu bildiren Kurum, "Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?' sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?" sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte - Son Dakika
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