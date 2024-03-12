Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Geldi

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 7 Mart'ta Cezayir'den ayrılan 171 bin 800 metreküp kapasiteli LNG gemisi, bugün saat 11.00'de Yüzer Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi'ne (FSRU) yanaştı.
Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
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Deprem bölgelerinde çalışan depremzedeler, Toplum Yararına Programı'ndan yararlanarak geçici süreyle istihdam ediliyor. Ancak çalışma sürelerinin dolmasıyla işsiz kalma endişesi yaşıyorlar. Ankara'ya gelerek seslerini duyurmaya çalışan depremzedeler, düzenli bir iş olanağı talep ediyor.
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