CHP Ekonomi Masası heyeti Zonguldak'ta STK temsilcileriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin uluslararası arenada yarışabilme gücünü artırabilmek için inovasyondan başlayıp eğitimin her aşamasına uzanan bir reform sürecine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Öztrak'ın başkanlık ettiği CHP Ekonomi Masası heyeti, Zonguldak'ta meslek odaları, sivil toplum kuruluşu başkanları, sanayi kuruluşları ve esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Öztrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı etkilediğini, Türkiye'deki etkilerinin ise diğer ülkelere göre daha kalıcı olduğunu savundu.

Ekonomi yönetiminin başarısının, vadedilenlerin yerine getirilmesiyle ölçüldüğüne işaret eden Öztrak, "Ne vadettiler, nereye geldik? Şimdi 2023 yılına giderken Cumhuriyetin 100'üncü yılıyla ilgili birtakım hedefler açıklanmıştı. Bu, TBMM'den geçen planda da yer almıştı. Vaat ne? '2023'te Türkiye'nin milli geliri 2 trilyon dolar olacak'. Şimdi orta vadeli program yayımlandı; programın yıllarından biri de 2023. Vadedilen ile gerçekleşen arasındaki farka baktığınız zaman 1 trilyon 75 milyar lira daha düşük. 2 trilyon dedikleri milli gelir, 1 trilyon bile değil. 'Olacak' diyorlar. Programda, 'Kişi başına milli gelirimiz 2023 yılında 10 bin 700 dolar olacak' diyorlar. Peki ne taahhüt edilmişti? 25 bin dolar. 25 bin dolar nerede, 10 bin dolar nerede?" dedi.

Bütün hedeflerin yarısına düşeceğini, işsizliğin ise iki katına çıkacağını, bunun da başarısızlığın göstergesi olduğunu iddia eden Öztrak, Türk lirasının güven ve değer kaybettiğini, iş insanlarının kur istikrarsızlığından şikayetçi olduğunu öne sürdü.

"Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu fırsatları kullanacağız"

Türkiye'nin borç yükünün her gün ağırlaştığını savunan Öztrak, ülkenin meselelerinin salgın sürecinde borçla çözülmeye çalışıldığını dile getirdi.

Öztrak, hükümetin ekonomi yönetimini ve dış politikasını eleştirerek, "Okullar açıldı, yaklaşım doğru. En son kapatacağımız yer okullar olmalı. Bundan taviz verilmemeli. Bunun için tedbir almalıyız. Okullarda hijyen malzemesi ve hizmetli ihtiyacının zirve yaptığını görüyoruz. Ülkemiz her alanda zemin kaybetti. Türkiye'nin uluslararası arenada yarışabilme gücünü artırabilmek için inovasyondan başlayıp eğitimin her aşamasına kadar uzanan çok ciddi bir reform sürecine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Türkiye'nin, yeni kurallara, yeni kurumlara ve yeni kadrolara ihtiyacının olduğunu kaydeden Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin barış ve iş birliği konusundaki hataları, doğrudan ihracatı etkiledi. Kalıcı barışın bölgede temin edilmesi gerekiyor. İkincisi; iç ve dış tasarrufları beton yığınlarına değil, üretim ve döviz kazandıran faaliyetlere yönlendireceğiz. Avrasya Tüneli ve köprü, yollara niye karşı çıkalım? Kanal İstanbul'a karşı çıkıyoruz, çünkü çevreyle ilgili ciddi sıkıntılar yaratacağı ortada. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu fırsatları kullanacağız. Eğitim politikasını paydaşlarımızla yeniden oluşturacağız. OSB'lerin ihtiyaç duyduğu vasıfta eleman yetiştirmek için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Stratejik planlama teşkilatını yeniden kuracağız. OSB'lerde teknoloji liseleri ve üniversiteleri açacağız. Aile Destekleri Sigortası Kurumunu kuracağız. Sürdürülebilirlik önemli, çevreye saygılı olacağız. Devlette iki şeye dikkat edeceğiz; borcu taşınamayacak seviyeye çıkarmayacağız, enflasyona neden olan bir para politikası izlemeyeceğiz."

Öztrak'ın konuşmasının ardından heyette yer alanlar, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Daha sonra Öztrak ile beraberindekiler, esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.