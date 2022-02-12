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CHP'li Aykut Erdoğdu gelen doğal gaz faturasına isyan etti: Bu olacak iş değil - Son Dakika

CHP'li Aykut Erdoğdu gelen doğal gaz faturasına isyan etti: Bu olacak iş değil

12.02.2022 14:14

Sosyal medya hesabından kendisine gelen bin 470 TL'lik doğal gaz faturasını paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu isyan etti. Erdoğdu, "Gerçekten evde kalın eşofmanla dolaşıyorum. Bu olacak iş değil. Bu fatura beni zorluyor" sözlerine yer verdi.

Son zamanlarda elektriğe gelen zammın faturalara yansıması sonrasında vatandaşlar art arda tepkilerini göstermeye başladı. Sosyal medyanın da bir numaralı gündemi olan elektrik ve doğal faz faturaları için vatandaşlar yeni bir düzenleme beklediklerini dile getirdi. Siyaset ve sanat dünyasından da pek çok isim gelen faturaları sosyal medya hesaplarından paylaşarak duruma isyan ediyor.

"BU OLACAK İŞ DEĞİL"

Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da bu kervana katıldı ve Twitter hesabından evine gelen bin 470 TL'lik doğalgaz faturasını paylaştı. Faturanın yüksek gelmesine bir anlam veremediğini ifade eden Erdoğdu, "Çok mu yaktım diyorum. Gerçekten evde kalın eşofmanla dolaşıyorum. Bu olacak iş değil. Bu fatura beni zorluyor. Bu faturanın en az dörtte biri BOTAŞ'ı soyan hırsızlar yüzünden. Allah hepimize sabır versin" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğdu'nun o paylaşımı;

CHP'li Aykut Erdoğdu kendisine gelen doğal gaz faturasına inanamadı: Bu olacak iş değil

KILIÇDAROĞLU "FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM" DEDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz akşam yaptığı açıklamada zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Aykut Erdoğdu, Doğalgaz, İsyan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP'li Aykut Erdoğdu gelen doğal gaz faturasına isyan etti: Bu olacak iş değil - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: CHP'li Aykut Erdoğdu gelen doğal gaz faturasına isyan etti: Bu olacak iş değil - Son Dakika
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