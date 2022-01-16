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CHP'li Bekir Başevirgen "Kırmızı ette maliyetleri araştırdım" diyerek zamların yansıyacağı tarihi verdi - Son Dakika

CHP'li Bekir Başevirgen "Kırmızı ette maliyetleri araştırdım" diyerek zamların yansıyacağı tarihi verdi

16.01.2022 09:55
CHP'li Bekir Başevirgen "Kırmızı ette maliyetleri araştırdım" diyerek zamların yansıyacağı tarihi verdi

CHP Manisa Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen, kırmızı etteki maliyet artışını araştırdı. Başevirgen, geçen yıl 45 lira olan 1 kilo kuzu eti maliyetinin bu yıl 67 liraya, dana eti maliyetinin 37 liradan 56 liraya ulaştığını hatırlatarak, kırmızı etin temmuz ayından itibaren zamlı olarak satılacağını belirtti.

Türkiye'de ekonomik anlamda yaşanan dalgalanmalar, döviz kuru oynaklığı ve enflasyondaki artış nedeniyle gıda fiyatları da ciddi anlamda pahalılaştı. Bu pahalılaşmadan nasibini alan en önemli ürünlerden biri ise kırmızı et oldu. CHP Manisa Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen etteki maliyet artışlarını araştırdı.

"KUZU ETİ 150 LİRADAN SATILACAK"

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre Başevirgen, geçen yıl 45 lira olan 1 kilo kuzu eti maliyetinin bu yıl 67 liraya, dana eti maliyetinin 37 liradan 56 liraya ulaştığını hatırlatarak "Kasap ve marketlerdeki satış fiyatları ise kuzuda 67 liradan 95 lira, danada 55 liradan 81 liraya çıktı. Yine maliyetler nedeniyle temmuzda kuzu etinin 150 lira, dana etinin 125 liraya satılması bekleniyor" dedi.

"KUZU ALIM GİDERİ 900 LİRA OLDU"

Kırmızı etteki maliyet artışlarının detayları ise şöyle:

Kuzu eti: Ocak 2021'de 1 kilo kuzu eti için 150 lira olan yem gideri, Ocak 2022'de 275 lira, bakıcı gideri 120 liradan 180 lira, veterinerlik gideri 10 liradan 15 lira, nakliye gideri 5 liradan 10 liraya çıktı. Böylece yetiştiricilerin toplam maliyeti yüzde 48 arttı. Bu artışın tüketiciye yansıması yüzde 41 oldu. Geçen yıl 650 lira olan bir baş kuzu alım gideri de bu yıl 900 lira oldu.

"TÜKETİCİYE YANSIMASI YÜZDE 48"

Dana eti: Ocak 2021'de 6 bin 500 lira olan bir baş dananın alım gideri bu yıl 9 bin lira. 1 kilo dana etinin maliyet tablosuna göre, yem gideri 3 bin 500 liradan 6 bin 250 lira bakıcı gideri 750 liradan 1125 lira, veterinerlik gideri 100 liradan 150 lira, nakliye gideri 100 liradan 200 liraya çıktı. Gider toplamı 11 bin 498 liradan 17 bin 824 liraya yükseldi. Yetiştirici maliyeti yüzde 55 arttı. Bu artışın tüketiciye yansıması yüzde 48 oldu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Bekir Başevirgen, Milletvekili, Manisa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP'li Bekir Başevirgen 'Kırmızı ette maliyetleri araştırdım' diyerek zamların yansıyacağı tarihi verdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: CHP'li Bekir Başevirgen "Kırmızı ette maliyetleri araştırdım" diyerek zamların yansıyacağı tarihi verdi - Son Dakika
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