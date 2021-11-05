Üye Girişi
CHP'li meclis üyeleri AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca, AK Partililer salonu terk etti - Son Dakika

CHP'li meclis üyeleri AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca, AK Partililer salonu terk etti

05.11.2021 16:07
CHP'li meclis üyeleri AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca, AK Partililer salonu terk etti

Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclisi'nde CHP'lilerin AK Parti iktidarı döneminde satılan tesislerin 17 sayfa, 229 satırlık listesini açtı. CHP'lilerin yaptığı hamleye kızan AK Partililer, salonu terk etti. AK Parti Grup Başkanvekili Murat Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "CHP grubu liste şovu yapmaya kalkınca, oturumu terk etmek zorunda kaldık." ifadelerine yer verdi.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında belediyenin kasım ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıya CHP'li ve AK Partili meclis üyeleri, LÖSEV'e destek ve lösemi farkındalığı için turuncu maske ve kurdelelerle toplantıya katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleşen meclis oturumunda 3 konu gündeme geldi. Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye'de eğitim alanında yaşanan sıkıntılar hakkında konuşma yapan CHP'li meclis üyesi Kadir Kodak daha sonra 19 yıllık AK Parti iktidarında satılan vatan topraklarını belirten 17 sayfa ve 229 satırdan oluşan bir liste açtı.

CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini belediye meclisinde açınca, AK Partililer salonu terk etti

AK PARTİLİLER SALONU TERK ETTİ

Açılan listeye tepki gösteren AK Partili meclis üyeleri toplantı salonunu terk etti. CHP'li meclis üyesi Kadir Kodak ise konuşmasına devam ederek, "Bu liste 2002 yılından bu yana satılan şeker fabrikalarının, limanların, elektrik santrallerinin, maden sahalarının, tesislerin, taşınmazların, kısaca satılan 300 metrekare vatan toprağının listesidir" dedi. CHP'li Meclis Üyesi Serdar Aksoy ve Sibel Yeşildal da CHP döneminde kurulan fabrikaların, demiryollarının, bankaların, limanların isimlerinin olduğu 12 sayfalık ve 208 satırlık liste açtı.

CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini belediye meclisinde açınca, AK Partililer salonu terk etti

"AK PARTİLİLER OLSA DA OLMASA DA BİZ SORUNLARI DİLE GETİRECEĞİZ"

AK Partili meclis üyelerinin toplantıyı terk etmesinin demokrasiye aykırı olduğunu ifade eden Başkan Kurt, "İddiada bulunacaksınız. Karşısında da savunma yapılacak. Bunu da dinleyeceksiniz. Dinlemek işin nezaketidir, demokrasinin temelidir. Maalesef arkadaşlarımızın bu konudaki tavrının doğru olmadığını düşünüyorum. Bizim sadece AK Parti meclis üyeleriyle muhatap olmamız söz konusu değil. Burası belediye meclisi toplantısıdır. Belediye meclisinde konuşulan kentin tamamını ilgilendirir. Biz de kente konuşuyoruz zaten. AK Partili arkadaşlar gelse de gelmese de biz bu sorunları dile getirmek zorundayız" dedi.

CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini belediye meclisinde açınca, AK Partililer salonu terk etti

"CHP GRUBU LİSTE ŞOVU YAPMAYA KALKINCA OTURUMU TERK ETTİK"

AK Partililerin salonu terk etmesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Murat Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mecliste liste şovu yaptıklarını belirtti. Özcan, "Bugün Odunpazarı Meclisinde CHP grubu AK Parti hükümetlerinin sattığı 300 bin metrekare vatan toprağı diye bir liste şovu yapmaya kalkınca, oturumu terk etmek zorunda kaldık. Bugün mecliste 150 dönüm vatan toprağını satmak için yetki aldı!!!! Üsluba bakar mısınız? Yazıklar olsun" paylaşımında bulundu.

CHP'li meclis üyeleri AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca, AK Partililer salonu terk etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Odunpazarı, AK Parti, Vatan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP'li meclis üyeleri AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca, AK Partililer salonu terk etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor 15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor Sevgilisinin yüzüne kızgın yağ döktü! 14 yıl hapis yatacak 15:33 Sevgilisinin yüzüne kızgın yağ döktü! 14 yıl hapis yatacak İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor 15:17 İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı 15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz 14:45 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı 13:07 Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? 12:09 Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?

Son Dakika Haberleri
15:56 ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor
15:38 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu!
15:30 Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi
15:29 KKTC'de yeni hükümet kuruldu
15:16 İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı
14:46 Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur
14:44 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz
14:39 Aziz, Aşk Mantık İntikam ve Kırmızı Oda fragmanları yayınlandı
ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi         
15:56
'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu!         
15:39
Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi         
15:30
'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı 'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı         
15:04
Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur         
14:46
İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti         
14:25
Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi         
13:10
MSB MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti!         
12:50
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 16:12:23. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li meclis üyeleri AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca, AK Partililer salonu terk etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement