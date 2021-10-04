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Çiçek açan safran, kilosu 60 liradan satılıyor - Son Dakika

Çiçek açan safran, kilosu 60 liradan satılıyor

04.10.2021 08:38

Türkiye'de çoğunlukla Karabük'te yetiştirilen ve mucize bitki olarak adlandırılan safran çiçek açtı. Havaların erken soğuması sebebiyle 15 gün erken açan çiçeklerin kilosu 50-60 bin liradan satılıyor.

Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, Safranbolu ilçesinde yaklaşık 20 çiftçi tarafından 53 dekar alanda üretiliyor. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 25 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanan safranın çiçekleri toplanıyor.

Kilosu 60 bin liradan satılan 'mucize bitki' safran çiçek açtı

KİLOSU 60 BİN LİRA

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 50-60 bin liradan satılıyor.

Kilosu 60 bin liradan satılan 'mucize bitki' safran çiçek açtı

HASAT 15 GÜN ERKEN BAŞLADI

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, havaların erken soğuması nedeniyle bu yıl hasadın 15 gün önce başladığını söyledi. Bölgenin iyi yağış aldığını belirten Yılmaz, "Tarlamızda ekim başından itibaren çiçeklenme başladı. Hasat 40 gün devam edecek. İyi hasat dönemi bekliyorum. 25 dekar alanda safran ekimi yapıyorum, 20 kilogramın üzerinde ürün hasadı bekliyorum." dedi. Yılmaz, Safran Festivali'nin 22-24 Ekim tarihlerinde yapılacağını anımsattı.

Kilosu 60 bin liradan satılan 'mucize bitki' safran çiçek açtı
Kilosu 60 bin liradan satılan 'mucize bitki' safran çiçek açtı
Kilosu 60 bin liradan satılan 'mucize bitki' safran çiçek açtı
Kilosu 60 bin liradan satılan 'mucize bitki' safran çiçek açtı
Çiçek açan safran, kilosu 60 liradan satılıyor

Safranbolu, Çiftçi, Hasat, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çiçek açan safran, kilosu 60 liradan satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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