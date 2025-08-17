Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı - Son Dakika
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı

17.08.2025 13:08  Güncelleme: 13:24
CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, maliyetinin altında bile alıcı bulamadığını iddia ettiği bir traktör patatesi köy meydanına döktü. Görüntüler kısa sürede gündem olurken Ticaret Bakanlığı, çiftçilik yapan Sadık Erdoğan hakkında soruşturma başlattı. Erdoğan "Keşke soruşturma açmak için harcadıkları zamanı, bu çiftçinin sorunlarını dinlemeye harcamış olsalardı" dedi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya Köyü'nde çocuk yaştan itibaren çiftçilik yaparak geçimini temin eden CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, kendisi ile birlikte diğer çiftçilerin, ürettikleri soğan ve patatese maliyetinin altında dahi alıcı bulamamaları üzerine römorkuna doldurduğu 150 çuval patatesi köy meydanında sokağa döktü ve vatandaşların istediği kadarını ücretsiz alabileceklerini belirtti.

BAKANLIK GÖRÜNTÜLER SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan yaptığı açıklamada, olaya ilişkin tüm bilgi, belge ve tutanakların Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletileceğini, yapılacak değerlendirme sonucunda Erdoğan hakkında "piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozma" ile "piyasada darlık yaratma" fiillerinden 1,4 milyon lira ile 17,2 milyon lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacağını bildirdi. Gürcan ayrıca, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından da Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

"ŞAHSIMA HERHANGİ BİR İHBAR GELMEDİ"

CHP Aydıncık İlçe Başkanı Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, henüz kendisine bir tebligat yapılmadığını belirterek, şunları kaydetti: "Aydıncık ilçesinin Kazankaya Köyü çiftçisi olarak, çiftçilerimizin soğan ve patateste yaşanan sorunlarını gündeme getirmek amacıyla, köyümüz meydanında, MOBESE kameralarının da bulunduğu alanda bir traktör römorku ile getirmiş olduğum patateslerimi dökerek, insanların ücretsiz almalarını istedim. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından hakkımda 'piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozma ile piyasada darlık yaratma fiillerinden' dolayı bir soruşturma başlatılmış. Konuya ilişkin şahsıma herhangi bir ihbar gelmedi. Bakan yardımcısı tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, dökmüş olduğum patatesleri geri toplayıp, pazarda sattığım belirtiliyor.

"PİYASA DENGELERİNİ BOZMAK GİBİ BİR NİYETİM OLAMAZ"

MOBESE kameraları incelendiğinde de görülebileceği gibi eylem sonrasında vatandaşlar dökmüş olduğum patatesleri alıp, arabalarına yüklerken, o esnada ben vatandaşlar patatesleri rahatça alabilmeleri için traktörün yanından uzaklaştım. Döndüğümde yaklaşık 150 çuval patatesten sadece 5-6 çuval kalmıştı, onu kenara çekip, kestiğim çuvalları da toplayıp, çöpe attım. Yerde kalan patatesleri toplayacaktım, komşular 'birazdan köyün sığırları gelecek, onlar yer' dediler, ben de toplamadım. Kimseye hakaret niyetim olmadığı gibi, piyasa dengelerini bozmak gibi bir niyetim de olamaz. Keşke şahsıma ceza yazmak, soruşturma açmak için harcadıkları zamanı, bu çiftçinin sorunlarını dinlemeye, çözmeye yönelik harcamış olsalardı. Biz devletimizden yaşanılan sorunların çözümü noktasında destek beklerken maalesef bizleri tarımsal üretimden uzaklaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Aydıncık, Ekonomi, 3-sayfa, Tarım, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

09:03
