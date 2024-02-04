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Çin'e Yapılan İhracat Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'e Yapılan İhracat Rekor Seviyeye Ulaştı

Çin\'e Yapılan İhracat Rekor Seviyeye Ulaştı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Ocak ayında en fazla ihracatın Çin'e gerçekleştiğini ve ihracatın rekor oranda artarak 23 milyon 798 bin 465 dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, yaş meyve sebze sektörünün en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olduğu ve bölgeden en fazla ihracatın yapıldığı ülkelerin Çin, Almanya, Rusya, Ukrayna ve Romanya olduğu ifade edildi.

04.02.2024 11:50
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Ocak ayında, en fazla ihracatın Çin'e gerçekleştiğini belirten Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Çin'e gerçekleşen ihracat 2023 yılı Ocak ayına kıyasla yüzde 50,90 gibi rekor oranda arttı ve 23 milyon 798 bin 465 dolar oldu" ifadelerine yer verdi.

Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 2024 yılı Ocak ayında yüzde 2 oranında artışla 217 milyon 933 bin 694 dolar ihracat gerçekleştirildi. Ocak ayında, en fazla ihracat Çin'e gerçekleşti. Çin'e gerçekleşen ihracat 2023 yılı Ocak ayına kıyasla yüzde 50,90 gibi rekor oranda arttı ve 23 milyon 798 bin 465 dolar oldu. En fazla ihracatı ise yüzde 7,80 oranında artış ve 82 milyon 957 bin 296 dolar ile yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi.

En fazla ihracat gerçekleştiren sektörler sıralamasında birinci yaş meyve sebze

Bölgeden en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler sıralamasında birinci yaş meyve sebze sektörü ikinci sırada yüzde 33,35 oranında artış ve 43 milyon 896 bin 685 dolar ihracatla maden ve metaller sektörü takip etti. Sektörün 43.8 milyon dolarlık ihracatının 23 milyon 651 bin 220 dolarlık kısmı ise doğaltaş ürünlerinden oluştuğuna dikkat çeken Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Üçüncü sıradaki ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörümüz yüzde 25.16 oranında ihracat artışı ile 24 milyon 339 bin 201 dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.4. sıradaki kimya sektörümüz 17 milyon 692 bin 142 dolar ihracat yaptı. Listenin beşinci sırasında 0.15 oranında artış ve 8 milyon 230 bin 870 dolarla çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörümüz yer aldı" dedi.

Çin'e yüzde 50,90 oranında artışla 23 milyon 798 bin 465 dolar ihracat

Yılın ilk ayında listenin birinci sırasında yer alan Çin'e yüzde 50,90 oranında artışla 23 milyon 798 bin 465 dolar ihracat gerçekleştiğini belirten Ümit Mirza Çavuşoğlu, "İkinci sırada ise yüzde 3,45 oranında artışla 15 milyon 615 bin 483 dolar ihracat gerçekleşen Almanya yer aldı. Listenin 3. sırasında Rusya yer aldı ve Rusya'ya yüzde 38.89 oranında gerileme ile 14 milyon 983 bin 331 dolar ihracat gerçekleşti. Rusya pazarındaki daralma ödeme yöntemlerindeki sıkıntılar nedeniyle oluşurken, para transferinin önündeki engellerin kaldırılmasıyla ihracatın yeniden eski seyrine dönmesi bekleniyor. Dördüncü sırada ise yüzde 18.53 oranında gerileme ve 12 milyon 216 bin 286 dolar ihracatla savaşın devam ettiği Ukrayna yer aldı. 5. sırada ise yüzde 4.66 oranında artış ve 10 milyon 855 bin 570 dolar ihracatla Romanya yer aldı" ifadelerine yer verdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Batı Akdeniz'den Ocak ayında gerçekleşen ihracata bakıldığında geleneksel sektörlerimizin geleneksel pazarlarına ihracatlarını sistematik bir şekilde sürdürdükleri görüldü. Birliğimiz kadar firmalarımız da hedef pazarlarında ihracatlarını artırmak için çalışmalarını sürdürmekte. Ancak ülkemizin yakın çevrelerinde yaşanan gelişmeler de ortada. Savaşlara, siyasi istikrarsızlıklara, ödeme yöntemlerindeki sıkıntılara ve tarife dışı engellere rağmen ihracatımızı az da olsa artırabilmek, böyle bir dönemde oldukça önemlidir. Birlik olarak son bir yıldır farklı sektörlerimiz için farklı ülkelere sektörel ticaret heyetleri düzenliyoruz. Aynı zamanda yurt dışı fuarlarına katılarak, gittiğimiz yerin ithalatçı firmalarını ziyaret ediyoruz. Bu çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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