Çin'in Kuzeybatısındaki Pingli İlçesinde Çay Tarımı Gelişiyor - Son Dakika
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Çin'in Kuzeybatısındaki Pingli İlçesinde Çay Tarımı Gelişiyor

05.04.2022 12:59
Çin'in Kuzeybatısındaki Pingli İlçesinde Çay Tarımı Gelişiyor

ANKANG, 5 Nisan (Xinhua) — Köklü geçmişe ve zengin çay kültürüne dayanan Pingli ilçesindeki yerel yönetim, son yıllarda çay endüstrisini canlandırma çabalarını artırdı. Pingli'de yaşayan yaklaşık 100.000 kişi gelişen bu sektörde faaliyet gösteriyor.

Çin'in Kuzeybatısındaki Pingli İlçesinde <a class='keyword-sd' href='/cay/' title='Çay'>Çay</a> Tarımı Gelişiyor

ANKANG, 5 Nisan (Xinhua) — Köklü geçmişe ve zengin çay kültürüne dayanan Pingli ilçesindeki yerel yönetim, son yıllarda çay endüstrisini canlandırma çabalarını artırdı. Pingli'de yaşayan yaklaşık 100.000 kişi gelişen bu sektörde faaliyet gösteriyor.

Çin'in Kuzeybatısındaki Pingli İlçesinde Çay Tarımı Gelişiyor
Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Pingli ilçesindeki bir çay tarlasında çiftçiler çay yaprakları topluyor, 5 Nisan 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

Çin'in Kuzeybatısındaki Pingli İlçesinde Çay Tarımı Gelişiyor
Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Pingli ilçesindeki bir çay tarlası görülüyor, 5 Nisan 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

Çin'in Kuzeybatısındaki Pingli İlçesinde Çay Tarımı Gelişiyor
Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Pingli ilçesindeki bir çay tarlasında çay yaprağı toplayan çiftçiler görülüyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

Çin'in Kuzeybatısındaki Pingli İlçesinde Çay Tarımı Gelişiyor
Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Pingli ilçesinde teknisyenler çay yapraklarını işliyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

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Çin Halk Cumhuriyeti, 4 Nisan, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin'in Kuzeybatısındaki Pingli İlçesinde Çay Tarımı Gelişiyor - Son Dakika


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