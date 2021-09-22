Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande'nin 300 milyar dolar borçları sebebiyle iflas edeceği iddia ediliyor

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Koronavirüs pandemisinde iyice duraksayan dünya ekonomisi Çin merkezli bir krizle karşı karşıya kaldı. Çinli dev Gayrimenkul şirketi Evergrande'nin iflasının an meselesi olduğu öne sürülüyor. Bir benzeri durum ise ABD'de 2008 yılında gerçekleşmiş ve yıllarca süren mortgage krizi ortaya çıkmıştı. ABD'li dev yatırım bankası Lehman Brothers 613 milyar dolar borcunu çevirememiş ve ABD tarihinin en büyük iflasını yaşatmıştı.

ÇİN'İN İKİNCİ EN BÜYÜK GAYRİMENKUL ŞİRKETİ

Evergrande Çin'de en büyük gayrimenkul şirketleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda Global 500 listesinde de bulunuyor. Dünyanın da gelir açısından en büyük kuruluşlarından biri konumunda bulunan Evergrande büyüklüğü nedeniyle finansal istikrara zarar verebileceği endişesi Asya borsalarında endişe yarattı.

1.5 MİLYON KİŞİ MAĞDUR OLABİLİR

Evergrande'nin iflas etmesi Asya piyasalarında sorunlara neden olabilir. 300 milyar dolarlık borcun ödenmemesi nedeniyle Çin'deki 1300 gayrimenkul projesinin kapısına kilit vurulması an meselesi. İflas halinde 1.5 milyon Çin vatandaşının mağdur olması bekleniyor.

BANKALAR VE KURUMLAR ALACAKLARINI TAHSİL EDEMEYEBİLİR

Hürriyet'te yer alan habere göre, Evergrande 171 banka ve 121 finansal kuruluştan borç almıştı. Bu borçlarını ödeyememesi halinde iflasın genel ekonomiye yayılması beklentisi artıyor.

TAHVİL KUPON ÖDEMELERİNİ YAPMASI GEREKİYOR

Bankalara olan borcunu ödeyemeyen Evergrande, Mart 2022 tarihli tahvili için 23 Eylül'de toplam 83.5 milyon dolar, Mart 2024 tarihli tahvilleri için ise 29 Eylül'de 47.5 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor. Ödemeler yapılmaz ve yeniden yapılandırma gerçekleşmezse borçlar temerrüde düşmüş olacak.