Coca-Cola'nın Satışları Düştü

Ekonomi

NEW Amerikalı içecek devi Coca-Cola'nın küresel satışları üçüncü çeyrekte yüzde 1 azalırken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde de günlük ortalama satış hacmi yüzde 2 geriledi.

Coca-Cola, 27 Eylül'de sona eren üç aylık döneme dair bilançosunu açıkladı.

Buna göre şirketin gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 1 azalarak 11,9 milyar dolara geriledi. Şirketin net karı da yüzde 8 azalışla 2,85 milyar dolar oldu.

Coca-Cola'nın aynı dönemde günlük ortalama satış hacmi de yüzde 1 düştü.

Şirketin üçüncü çeyrekte Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki zayıf performansı dikkati çekerken, bu bölgede elde edilen gelir yüzde 7 azalışla 2 milyar dolara indi.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde günlük ortalama satış hacminde de yüzde 2 azalış kaydedildi.

Coca-Cola'nın üçüncü çeyrekte Brezilya, Filipinler ve Japonya'da artan günlük ortalama satış hacmi, Çin, Meksika ve Türkiye'de düştü.

Şirket, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykotların hedefi olmuştu.