Coca-Cola'nın Satışları Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Coca-Cola'nın Satışları Düştü

Coca-Cola'nın üçüncü çeyrek küresel satışları yüzde 1 azalarak 11,9 milyar dolara geriledi.

23.10.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Amerikalı içecek devi Coca-Cola'nın küresel satışları üçüncü çeyrekte yüzde 1 azalırken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde de günlük ortalama satış hacmi yüzde 2 geriledi.

Coca-Cola, 27 Eylül'de sona eren üç aylık döneme dair bilançosunu açıkladı.

Buna göre şirketin gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 1 azalarak 11,9 milyar dolara geriledi. Şirketin net karı da yüzde 8 azalışla 2,85 milyar dolar oldu.

Coca-Cola'nın aynı dönemde günlük ortalama satış hacmi de yüzde 1 düştü.

Şirketin üçüncü çeyrekte Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki zayıf performansı dikkati çekerken, bu bölgede elde edilen gelir yüzde 7 azalışla 2 milyar dolara indi.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde günlük ortalama satış hacminde de yüzde 2 azalış kaydedildi.

Coca-Cola'nın üçüncü çeyrekte Brezilya, Filipinler ve Japonya'da artan günlük ortalama satış hacmi, Çin, Meksika ve Türkiye'de düştü.

Şirket, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykotların hedefi olmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Coca-Cola'nın Satışları Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:30 Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı
09:27 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli’nin yakasındaki rozet dikkat çekti Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti
09:26 Şili’nin efsane futbolcusu Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı Şili'nin efsane futbolcusu Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı
09:12 Amerika tarihinde bir ilk: Kongre kripto para dostu isimlerle dolu Amerika tarihinde bir ilk: Kongre kripto para dostu isimlerle dolu
08:58 Cemal Enginyurt’tan Bahçeli’nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki
08:45 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 20:45:05. #1.12#
SON DAKİKA: Coca-Cola'nın Satışları Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.