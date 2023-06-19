Çorlu'da 1 tonluk "Kral" bayrama sayılı günler kala satıldı! İşte alıcı bulduğu rakam

Kurban Bayramı öncesinde Hıdırağa Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarında hareketlilik artmaya başladı. Yıl boyunca özenle yetiştirdikleri hayvanlarını pazara getiren besiciler ile kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

KRAL 135 BİN LİRAYA SATILDI

Besici Aykut Akbaş, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışlarına belediyenin hazırladığı canlı hayvan pazarında başladıklarını söyledi. "Kral" ismini verdiği 1075 kilogram ağırlığındaki danayı kendisinin yetiştirdiğini ifade eden Akbaş, "Kurban pazarında hareketlilik başladı. Pazarın en iri danasını iyi bir pazarlık sonunda 135 bin liraya palet işi yapan bir firmaya sattık. Şu an kurban bayramını bekliyor. Bayram sabahı kesimini yapmak üzere sahibine teslim edeceğiz." dedi.