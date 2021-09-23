Çukurova'da pamuğun satış fiyatı ve devlet desteği üreticinin yüzünü güldürdü

Adana'da, pamuk satış fiyatlarının ve devlet tarafından verilen prim desteğinin artması üreticiyi memnun etti.

Kentte "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamukta hasat umutlu başladı. Dış piyasada yeni tip koronavirüs salgını sonrası pamuk fiyatlarında görülen artış yurt içine de yansırken, Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği prim desteğinin kilogramda 80 kuruştan 110 kuruşa çıkarılması üreticiye moral oldu.

Geçen yıl kütlü pamuğun kilogram satış fiyatı 4-4,5 lira, lifli pamuğun satış fiyatı 9,5-10 lira iken, bu yıl Adana Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 7,5-8 lira, lifli pamuğun kilogramı ise 19-19,5 liradan işlem görüyor.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, AA muhabirine, Türkiye'nin yıllık lifli pamuk ihtiyacının 1 milyon 800 bin ton olduğunu ancak yurt içindeki üretimle bunun ancak 800 bin tonunun karşılanabildiğini söyledi.

Adana ve Çukurova'nın bir zamanlar pamuğun üretim merkezi olduğunu ancak Güneydoğu Anadolu Projesi'nin hayata geçirilmesi ve sulama imkanlarının artmasıyla üretimin daha çok Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'e kaydığını belirten Doğru, bu yıl Türkiye'de 4 milyon 150 bin dekar alanda pamuk yetiştirildiğini bildirdi.

Doğru, hava koşullarının uygun olması halinde bu yıl 2 milyon tonun üzerinde kütlü pamuk elde edilmesinin beklendiğini dile getirerek, "Bu kütlü pamuktan da yaklaşık 800 bin tonluk lifli pamuk elde edileceğini tahmin ediyoruz. Adana'mızda da pamuk hasadı başladı. Eskiden kent genelindeki ekili arazilerin yüzde 10'una pamuk ekimi yapılırken, üreticilerin soya, mısır ve yaş sebze meyveye yönelmesiyle bu oran yüzde 5'lere kadar düştü. Şu an 200 bin dekar alanda pamuk ekimi yapılmakta." diye konuştu.

Kentte geçen yıl 230 bin dekardan 125 bin ton civarında ürün elde edildiğini belirten Doğru, bu yıl ekim alanında yaşanan düşüşe paralel olarak 110 bin ton civarında rekolte beklediklerini söyledi.

Dekar başına 450-500 kilogram ürün alınıyor

Geçen yıl salgın nedeniyle hem yurt dışında hem de Türkiye'de pamuk fiyatlarının düşük seyrettiğini dile getiren Doğru, şunları kaydetti:

"Pamuğun yurt içi fiyatı memnun edecek seviyeye geldi. Adana Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogram fiyatı 7,5-8 lira, lifli pamuk ise 19-19,5 lira seviyelerinde ve bu çiftçimizi mutlu etmekte. Dekar başına daha hasadın başı olmasına rağmen 450-500 kilogram gibi verimler alınmaktadır. Geçen sene kiloda 80 kuruş olan pamuk primlerinin Tarım ve Orman Bakanımızca 110 kuruşa artırılmasıyla özellikle Şanlıurfa bölgesinde pamuk ekimi inanılmaz arttı. Bölgede sadece 2 milyon 100 bin dekar alana pamuk ekimi yapıldı. Adana'mızda da önümüzdeki yıl fiyatların artmasıyla pamuğa olan talebin artmasını ve hem ekim alanı hem üretimde artış yaşanmasını bekliyoruz. Bu artışla seneye lifli pamuk üretiminin 1 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu sayede hem yağ hem lifli pamuk hem de küspe ihtiyacımızın büyük bölümü karşılanacak."

Pamuk üreticisi Mahmut Usta da geçen yıllarda pamuk alım fiyatlarının düşük seyretmesi nedeniyle çiftçilerin alternatif ürünlere yöneldiğini, bu yıl hem fiyatların hem de prim desteğinin artmasıyla durumun değiştiğini ifade etti.