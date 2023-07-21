Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boş evlerin kira fiyatlarına etkisiyle ilgili çalışma yapılıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boş evlerin kira fiyatlarına etkisiyle ilgili çalışma yapılıyor

21.07.2023 20:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu sonrası uçakta yaptığı açıklamada, kira fiyatlarının artmasına neden olan boş evlerle ilgili bakanlığın çalışmasının olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gidileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu sonrası uçakta yaptığı açıklamada, kira fiyatlarının artmasına neden olan boş evlerle ilgili bakanlığın çalışmasının olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz." dedi.

KİRA FİYATLARIYLA İLGİLİ HAREKETE GEÇİLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 gün süren Körfez turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın belini büken kiralık evlerin fiyatların artışına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

"BUNLARIN YANINA KAR KALMAYACAK"

"Sektör temsilcileri, sadece İstanbul'da 100 bin atıl konut olduğunu söylüyorlar tamamlanmamış, yarım kalmış. Bunlar sektöre kazandırılabilir mi? Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye'de de?" sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde yanıtladı: "Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz."

"VATANDAŞIMIZI BİR AVUÇ AZINLIĞIN KAR HIRSINA KURBAN EDEMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kâr hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir."

YORUMLAR (4)
  • Bülent Doğru: Reisim korkunç aç gözlü bir toplumumuz var ağlayan ve asla doymayan depremde okadar yazlık daireler boştu o soğukta bizim depremzede kardeşlerimiz çadırları yağmur çamur pelt perişan oldu film izler gibi zıkkımlanıp keyiflerine baktılar hala devlet böyle şöyle yazıklar olsun nankörlere Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
  • Ces 47: Size zahmet boş evler den sonra bide boş dolaplar da bi el atılsa..suclusu kim acaba diye ... Cevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
  • üğürböceyi tv: Sahibinden kapanırsa herşey duzelir Cevap Yaz 30 7 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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