Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat gerginliğinin çıktığı Suudi Arabistan'la ilgili açıklama geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat gerginliğinin çıktığı Suudi Arabistan'la ilgili açıklama geldi

03.01.2022 18:17

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondan ayrılırken bir iş insanının "Suudi Arabistan'ın ihracat çözümünü de bekliyorum" sözlerine cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) yaptığı konuşma sonrası salondan ayrılırken bir iş insanının Suudi Arabistan ile ihracata ilişkin sorusuna yanıt verdi.

"ŞUBATTA BENİ BEKLİYOR"

İş insanının, "Sayın Cumhurbaşkanı'm bir şey rica ediyorum. Suudi Arabistan'ın ihracat çözümünü de bekliyorum. Söz veriyorum, 30 milyon dolar için ben de mücadele edeceğim" sözleri üzerine Erdoğan, "Şu anda şubatta beni bekliyor. Söz verdi. Ben de şubatta Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım." ifadelerini kullandı.

"ONLAR BİZE YAKLAŞTI"

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelere aşina olan bir Türk yetkili, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada, Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Riyad'ın Ankara ile ilişkileri onarma konusuna daha ciddi baktığını söyledi. Yetkili, "Geçmişte biz onlara yaklaştık ama ciddiye almadılar. Bu sefer onlar bize yaklaştı. Suudiler, bu bölgesel uzlaşıda dışlandıklarını hissettiler. Bunun bir parçası olmak istediler" ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERGİNLİK NEDENİYLE İHRACAT AZALMIŞTI

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yaptığı ihracat, son yıllarda iki ülke arasındaki gergin ilişkiler nedeniyle hızla azalmıştı. Ayrıca Suudi Arabistan, Türk mallarına boykot uygulamıştı.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat gerginliğinin çıktığı Suudi Arabistan'la ilgili açıklama geldi - Son Dakika Ekonomi


28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu         
18:43
Ömür Gedik saldırıya uğradığını söylemişti! Meğerse uğramamış Ömür Gedik saldırıya uğradığını söylemişti! Meğerse uğramamış         
18:35
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar         
13:06
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27

Son Dakika Haberleri
18:43 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu
18:38 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak
18:33 2022 yılı trafik cezaları belli oldu
18:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat gerginliğinin çıktığı Suudi Arabistan'la ilgili açıklama geldi
18:14 İşte Trabzonspor'un Edin Visca için ödeyeceği ücret
17:42 Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu
17:27 Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı
17:26 Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası verildi
17:25 Süper Lig'in kralından geri dönüş sinyali!
17:13 Fenerbahçe'den Türk Milli Takımı'nı tercih eden Ferdi Kadıoğlu'na tebrik mesajı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 18:56:28. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat gerginliğinin çıktığı Suudi Arabistan'la ilgili açıklama geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement