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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatalım - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatalım

31.12.2021 08:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti MKYK toplantısında ekonomi gündemine ilişkin, "Her şey kontrolümüz altında. Piyasalarda moraller yüksek" diyerek yeni ekonomi modelinin vatandaşa iyi anlatılması talimatını verdi. Toplantıda sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Türkiye'nin makro ekonomik gücünün yerine olduğunu ve göstergelerde hiçbir sorun olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) en önemli gündem maddesi Türkiye ekonomi modeli oldu.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ ARASINA SOKACAĞIZ"

Yılın son MKYK'sında yeni ekonomi modeliyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin ekonomik yapısının çok güçlü olduğunu ve sürecin kontrollü bir şekilde ilerlediğini belirterek, "Her şey kontrolümüz altında. Piyasalarda moraller yüksek. Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız" dediği öğrenildi. Erdoğan'ın ayrıca kurmaylarına, "Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatalım" talimatı verdiği kaydedildi.

BAKAN NEBATİ GÖSTERGELERDE HİÇBİR SORUN OLMADIĞINI VURGULADI

Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bir sunum yaparak, yeni ekonomi modeli ve kur korumalı TL vadeli mevduat sistemiyle ilgili ayrıntıları aktardı. Türkiye'nin makro ekonomik gücünün yerinde olduğunu, göstergelerde hiçbir sorun olmadığını vurgulayan Nebati, "Bunu daha önce söylüyorduk ama inandıramıyorduk, ancak şimdi görüyorlar" ifadelerini kullandı.

"FIRSATÇILIK YAPANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Daha önce fırsatçılara yönelik sert uyarılarda bulunan Nebati, dünkü toplantıda da "Bu konuda kararlıyız. Fırsatçılık yapanlara, fiyatlarını indirmeyenlere göz açtırmayacağız. Denetimlerde gereken yapılacak" diye konuştu. Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da terörle mücadele konusunda son gelişmelere ilişkin MKYK üyelerine bir sunum yaptığı öğrenildi.

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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatalım - Son Dakika
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