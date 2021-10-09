Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Türkiye'ye güvenen pişman olmaz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Türkiye'ye güvenen pişman olmaz

09.10.2021 14:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 yıl sonra gittiği Adana'da toplu açılış törenine katıldı. Buradan yatırımcılara çağrı yapan Erdoğan, yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkan ve fırsatları değerlendirmeye davet etti. Erdoğan, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan kimse pişman olmaz." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı. Burada önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcıları Türkiye'ye çağırdı. Erdoğan, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan kimse pişman olmaz. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları küresel üretim ve lojistik sisteminin yeni baştan kurulduğu şu dönemde Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkan ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapılarımızın yatırımcılara açık olduğunu tekrarlamak istiyorum" dedi.

Erdoğan açıklamalarından satır başları:

Bugün burada yaklaşık 2.5 yıllık bir aradan sonra bizleri bir araya getiren Rabbime hamdediyorum. Adana'ya eli boş gelmiyoruz. Bugün 2.2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının açılışını yapıyoruz. Tüm bu yatırımların şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Temelini atacağımız petro-kimya tesisi ve açılışını yapacağımız fabrikalar Türkiye'nin en zor şartlarda dahi hedeflerini nasıl kararlılıkla ilerlediğini sembolüdür.

Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin inşaa edileceği Ceyhan Endüstri Bölgesi'ni 2007 yılında kurduk. Amacımız burada ülkemiz sanayisinin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden birinin üretimini sağlamaktı. Tesisin 2024 yılında tamamlanıp üretime geçmesi hedefleniyor. Buradaki üretim polipropilen ithalatımızın yüzde 20'sini karşılayacak. Böylece ülkemizin cari açığına 250 milyon dolarlık pozitif yönde katkı sağlanacak.

TÜRKİYE'YE YATIRIM ÇAĞRISI

Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapılarımızın yatırımcılara açık olduğunu tekrarlamak istiyorum.

"İSTİKAMETİMİZ HER ZAMANKİ GİBİ MİLLETİMİZE DÖNÜK"

Bay Kemal fabrika var mı diyordun 26 fabrikayı açıyoruz. Dünyanın krizlerin pençesinde kıvrandığı dönemde yapılan yatırımlar iş insanlarımızın vizyon derinliğine işaret ediyor. Gelişmiş ülkeler ihtiyaçlarını karşılamak için ülkemize yöneldi. İhracatımız rekorlar kırıyor, fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. İstihdamda salgın öncesi dönemin üstüne çıktı. Yüzde 1,8 büyürken, bu yılın ilk çeyreğinde 7,2, ikinci çeyrekte ise 21,7 oranıyla yükseliş trendini sürdürdü. 23 tane büyük ölçekli projeyi hayata geçirdik. Endüstri bölgelerindeki tüm yatırımlar tamamlandığında 83 bin ilave istihdam sağlayacak. Yeşil kalkınma devrimini ilan ettik.

Dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojiyi de en iyi şekilde kullanacağız. Yeşil kalkınmayla ülkemizi daha iyi noktaya çıkarıyoruz. Dünya ve Türkiye gerçeklerine kapalı olanlar kendi kısır gündemlerinin peşinde bir o tarafa bir bu tarafa savrulup ne kadar kifayetsiz olduklarını gösteriyor. Bunlara kalsa ülke olarak araya gideriz kimse dönüp bakmaz. Bizim istikametimiz her zamanki gibi milletimize dönüktür.

"ABD'NİN İNGİLTRE'NİN HALİNİ GÖRÜYORSUNUZ"

Milletimiz istiyor biz yapıyoruz. Bugüne kadar böyle oldu bundan sonra da böyle olacak. Tüm dünyanın sosyal siyasi ekonomi ateşiyle savrulduğu dönemden geçiyoruz. Küresel düzeyde mal, hizmet ve enerji fiyatları arttı. ABD'nin, İngiltere'nin halini görüyorsunuz benzin yok benzin!

Her badireden ülkemizi nasıl kurtardıysak bugün de öyle olacak. 19 yılda 81 ilimizde Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş yatırımlar yaptık. Son 19 yılda 50 milyar Adana'ya yatırım yaptık. 10496 adet derslik yaptık, ikinci bir üniversite kurduk. 45 spor tesisi kurduk. 9 milyar liralık sosyal yardım yaptık. 4107 konut yapımı sürüyor. 7 adet millet bahçesi projemiz var. 2'si tamamlandı. 5'inde çalışma sürüyor. Adana'ya 11 baraj 1 gölet inşa ettik. Sulama projeleriyle 925 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Adanalı çiftçilerimize 5 milyar liralık tarımsal destek verdik. 4,2 milyar liralık prim teşviki verdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Türkiye'ye güvenen pişman olmaz

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Yatırım, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Türkiye'ye güvenen pişman olmaz - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

HDP, Erdoğan'ın 15:15 HDP, Erdoğan'ın "Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler" sözlerine yanıt verdi: Ne öneri oldu ne de veto Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, Muslera hayranı çıktı 15:13 Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, Muslera hayranı çıktı Yeni nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu, ailesi gözyaşlarına boğuldu 14:55 Yeni nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu, ailesi gözyaşlarına boğuldu
Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde 14:32 Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor 14:29 Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı 14:02 Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı 12:07 Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı 11:49 Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı

Son Dakika Haberleri
15:15 Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu
15:14 HDP, Erdoğan'ın "Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler" sözlerine yanıt verdi: Ne öneri oldu ne de veto
15:13 Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, Muslera hayranı çıktı
15:12 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Türkiye'ye güvenen pişman olmaz
14:54 Fatih'teki kütüphane, bünyesindeki 40 bin kitapla büyük ilgi görüyor! Üye sayısı birçok ilçenin nüfusunu geride bıraktı
14:36 Fenerbahçe'nin ertelenen 328 milyon liralık borcu kapıya dayandı
14:31 Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde
14:30 Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı
14:29 Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor
Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu         
15:16
Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti         
15:15
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme         
15:12
Hadise, istenmeyen gelin sorusuna cevap veremedi Hadise, istenmeyen gelin sorusuna cevap veremedi         
14:35
Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı         
14:30
Yardım çığlıklarına koştular! Falezlerden düşen kadın ekipleri harekete geçirdi Yardım çığlıklarına koştular! Falezlerden düşen kadın ekipleri harekete geçirdi         
14:24
Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak         
12:36
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
11:52
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Görülmemiş olay! Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi Görülmemiş olay! Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi         
11:07
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor         
10:24
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 15:33:19. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Türkiye'ye güvenen pişman olmaz - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement