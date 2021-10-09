Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Türkiye'ye güvenen pişman olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı. Burada önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcıları Türkiye'ye çağırdı. Erdoğan, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan kimse pişman olmaz. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları küresel üretim ve lojistik sisteminin yeni baştan kurulduğu şu dönemde Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkan ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapılarımızın yatırımcılara açık olduğunu tekrarlamak istiyorum" dedi.

Erdoğan açıklamalarından satır başları:

Bugün burada yaklaşık 2.5 yıllık bir aradan sonra bizleri bir araya getiren Rabbime hamdediyorum. Adana'ya eli boş gelmiyoruz. Bugün 2.2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının açılışını yapıyoruz. Tüm bu yatırımların şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Temelini atacağımız petro-kimya tesisi ve açılışını yapacağımız fabrikalar Türkiye'nin en zor şartlarda dahi hedeflerini nasıl kararlılıkla ilerlediğini sembolüdür.

Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin inşaa edileceği Ceyhan Endüstri Bölgesi'ni 2007 yılında kurduk. Amacımız burada ülkemiz sanayisinin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden birinin üretimini sağlamaktı. Tesisin 2024 yılında tamamlanıp üretime geçmesi hedefleniyor. Buradaki üretim polipropilen ithalatımızın yüzde 20'sini karşılayacak. Böylece ülkemizin cari açığına 250 milyon dolarlık pozitif yönde katkı sağlanacak.

TÜRKİYE'YE YATIRIM ÇAĞRISI

Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapılarımızın yatırımcılara açık olduğunu tekrarlamak istiyorum.

"İSTİKAMETİMİZ HER ZAMANKİ GİBİ MİLLETİMİZE DÖNÜK"

Bay Kemal fabrika var mı diyordun 26 fabrikayı açıyoruz. Dünyanın krizlerin pençesinde kıvrandığı dönemde yapılan yatırımlar iş insanlarımızın vizyon derinliğine işaret ediyor. Gelişmiş ülkeler ihtiyaçlarını karşılamak için ülkemize yöneldi. İhracatımız rekorlar kırıyor, fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. İstihdamda salgın öncesi dönemin üstüne çıktı. Yüzde 1,8 büyürken, bu yılın ilk çeyreğinde 7,2, ikinci çeyrekte ise 21,7 oranıyla yükseliş trendini sürdürdü. 23 tane büyük ölçekli projeyi hayata geçirdik. Endüstri bölgelerindeki tüm yatırımlar tamamlandığında 83 bin ilave istihdam sağlayacak. Yeşil kalkınma devrimini ilan ettik.

Dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojiyi de en iyi şekilde kullanacağız. Yeşil kalkınmayla ülkemizi daha iyi noktaya çıkarıyoruz. Dünya ve Türkiye gerçeklerine kapalı olanlar kendi kısır gündemlerinin peşinde bir o tarafa bir bu tarafa savrulup ne kadar kifayetsiz olduklarını gösteriyor. Bunlara kalsa ülke olarak araya gideriz kimse dönüp bakmaz. Bizim istikametimiz her zamanki gibi milletimize dönüktür.

"ABD'NİN İNGİLTRE'NİN HALİNİ GÖRÜYORSUNUZ"

Milletimiz istiyor biz yapıyoruz. Bugüne kadar böyle oldu bundan sonra da böyle olacak. Tüm dünyanın sosyal siyasi ekonomi ateşiyle savrulduğu dönemden geçiyoruz. Küresel düzeyde mal, hizmet ve enerji fiyatları arttı. ABD'nin, İngiltere'nin halini görüyorsunuz benzin yok benzin!

Her badireden ülkemizi nasıl kurtardıysak bugün de öyle olacak. 19 yılda 81 ilimizde Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş yatırımlar yaptık. Son 19 yılda 50 milyar Adana'ya yatırım yaptık. 10496 adet derslik yaptık, ikinci bir üniversite kurduk. 45 spor tesisi kurduk. 9 milyar liralık sosyal yardım yaptık. 4107 konut yapımı sürüyor. 7 adet millet bahçesi projemiz var. 2'si tamamlandı. 5'inde çalışma sürüyor. Adana'ya 11 baraj 1 gölet inşa ettik. Sulama projeleriyle 925 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Adanalı çiftçilerimize 5 milyar liralık tarımsal destek verdik. 4,2 milyar liralık prim teşviki verdik."