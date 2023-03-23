Emekli maaşları zamlanırken, gözler bayram ikramiyelerine çevrildi! İşte masadaki formüle göre artış miktarı - Son Dakika
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Emekli maaşları zamlanırken, gözler bayram ikramiyelerine çevrildi! İşte masadaki formüle göre artış miktarı

23.03.2023 11:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşının 5500 liradan 7500 liraya yükseltileceği müjdesini açıkladı. Yapılacak yüzde 36'lık zam emeklinin yüzünü güldürürken, Ramazan Bayramı öncesi bir güzel haber daha geldi. Emekli ikramiyelerine de enflasyon oranında zam yapılması gündemdeki yerini korurken, şubat ayındaki yüzde 55.18'lik enflasyon oranı baz alındığında emeklinin bayram ikramiyesi 1750 TL'ye yükselecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Program esnasında emekli maaşlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşına zam yapacakları müjdesini de verdi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI 7500 LİRAYA ÇIKARDIK"

Erdoğan "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 36,4 ORANINDA ZAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdesi sonrası hazırlanacak düzenlemeyle 5500 lira olan en düşük emekli aylığı 7500 liraya çıkacak. Böylece emekli aylıklarına yüzde 36,4 oranında zam yapılmış olacak.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ENFLASYON ORANI ÜZERİNDEN ZAM YOLDA

En düşük emekli maaşına yapılan zammın ardından emeklilere yönelik bir güzel haber daha verildi. Buna göre Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyelerine enflasyon üzerinden zam yapılması gündemde. Şubat ayında açıklanan yüzde 55.18'lik enflasyon oranı baz alındığında 1100 TL'lik bayram ikramiyesi 1750 TL'ye yükselecek. Zamla birlikte her emekli yılda 3500 TL'lik ikramiye almış olacak.

İŞTE ÖDEMELERİN YAPILACAĞI TARİH

Öte yandan Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemesinin 21 Nisan'dan önceki hafta hesaplara yatırılması bekleniyor.

İKRAMİYELER 1100 TL'YE ÇIKARILMIŞTI

Emekli ikramiyeleri son olarak 1000 TL'den 1100 TL'ye çıkartılmış ve geçtiğimiz yıl toplamda tüm emeklileri 2200 TL ödenmişti.

YORUMLAR (7)
  • eyup yamak: Madem zam verilebiliyordu ocak ayında niye artırılmadı.Seçim vatandaşın işine yaradı şimdilik.. Cevap Yaz 66 16 Yayından Kaldır
  • Ayhan Çetin: Emekli maaşını tam alamayanlar var 5500 demişlerdi sözde ..çoğuna 4800 yatıyor ! Cevap Yaz 34 24 Yayından Kaldır
  • astragan: laik devlet de ne bayramı deyip kaldırır bence seninkiler gelirse:) Cevap Yaz 60 140 Yayından Kaldır
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Bayram İkramiyesi, Ramazan Bayramı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli maaşları zamlanırken, gözler bayram ikramiyelerine çevrildi! İşte masadaki formüle göre artış miktarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli maaşları zamlanırken, gözler bayram ikramiyelerine çevrildi! İşte masadaki formüle göre artış miktarı - Son Dakika
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