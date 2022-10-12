Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! 100 milyar liralık destekten 15 milyon esnaf faydalanacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! 100 milyar liralık destekten 15 milyon esnaf faydalanacak

12.10.2022 09:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa nefes aldıracak 100 milyar liralık destek paketi başvuruları başladı. Uzmanlar, 15 milyon kişinin yararlanacağı destek paketi sayesinde piyasaların hareketleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 milyar liralık esnaf paketinin detayları merak ediliyor. Desteklerden yararlanmak isteyenler konuya dair araştırma yapıyor.

KREDİ LİMİTLERİ ARTIRILIRKEN FAİZLER İNDİ

Esnafa finansman sağlanması ve borç ödemelerinde kolaylık gibi amaçlarla hayata geçirilen esnaf destek paketi 15 milyon kişiyi etkileyecek. Esnaf kredileri yeniden yapılandırılırken yüzde 9.5 olan faiz oranları 2 puan inerek 7.5 olarak uygulanacak. Kredi üst limitlerinde de değişiklik yapılarak 350 bin TL'den 500 bin TL'ye çıkarıldı. Taşıt kredisi limitleri ise 1 milyon TL'den 1.5 milyon TL olarak belirlendi. Halkbank'tan kredi kullanıp takibe düşen esnafa da 6 ay geri ödemesiz 36 aya kadar vadeyle, yüzde 4 faizle kredi imkanı sağlandı.

ESNAF DESTEK PAKETİNE BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Destek paketinden yararlanmak için bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Bunun için en az 3 ay süreyle esnaf kefalet kooperatifine üye olmanız gerekli. Diğer yandan kredi çekmek istediğiniz kooperatife şahsen başvuru yapmanız lazım. Ayrıca, TESKOMB'a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliğin bulunmaması, esnafın yıllık cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini ödemeye yeterli olması, tapu veya araç teminatı göstermek başvuru şartları arasında yer alıyor.

PALANDÖKEN: ENFLASYONUN DÜŞMESİNE KATKISI OLACAK

Öte yandan TESK Başkanı Bendevi Palandöken destek paketi hakkında konuştu. Palandöken, yeni paketin esnafa nefes aldıracağını ifade ederek "Krediler 60 ay süreli. Dolayısıyla piyasaya hareketlilik getirecek. Enflasyonun düşmesine de katkısı olacaktır. Sadece yeni kredi alacaklara değil, alıp da ödeyememiş olanlara da yüzde 4 faizle 36 ay süreyle kredi veriliyor. Genç girişimcilere faizsiz destek var. Bugüne dek 1 milyon 300 bin esnaf krediden yararlandı. Ülkede 15 milyon kişi bundan etkilenecek" dedi.

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! 100 milyar liralık destekten 15 milyon esnaf faydalanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! 100 milyar liralık destekten 15 milyon esnaf faydalanacak - Son Dakika
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