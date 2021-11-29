Gıdadaki fahiş fiyatların gündem olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda Tarım Kredi Kooperatifi'nin İstanbul Üsküdar'daki Kısıklı şubesinden alışveriş yapmıştı. Buradaki fiyatların uygun olduğunu belirten Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi şubelerinin artırılacağının da haberini vermişti.
İstanbul Ataşehir'deki Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinden gelen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafta iki market arabasıyla yiyeceklerin çöpe atıldığı görüldü. Çöpe atılan gıdaların içerisinde ekmekler de yer aldı.
Sosyal medyada "Denetle" adlı hesap tarafından paylaşılan görüntülerin ardından israfın önlenmesi için öneri dile getirildi. Ürünlerin son tüketim tarihinin geçmesine yakın ürünlerin çöpe atılmak yerine ucuz fiyata satılması gerektiği belirtildi.
Gelen tepkilerden bazıları şöyle:
İşte tepki çeken o görüntüler:
Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı marketten gelen görüntüler tepki çekti - Son Dakika Ekonomi