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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı marketten gelen görüntüler tepki çekti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı marketten gelen görüntüler tepki çekti

29.11.2021 10:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçtiğimiz aylarda alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin Ataşehir şubesinden gelen görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Görüntülerde iki market arabasıyla yiyeceklerin çöpe atıldığı ve bu ürünlerin içerisinde ekmeklerin de yer aldığı görüldü.

Gıdadaki fahiş fiyatların gündem olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda Tarım Kredi Kooperatifi'nin İstanbul Üsküdar'daki Kısıklı şubesinden alışveriş yapmıştı. Buradaki fiyatların uygun olduğunu belirten Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi şubelerinin artırılacağının da haberini vermişti.

EKMEKLER BİLE ÇÖPE ATILMIŞ

İstanbul Ataşehir'deki Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinden gelen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafta iki market arabasıyla yiyeceklerin çöpe atıldığı görüldü. Çöpe atılan gıdaların içerisinde ekmekler de yer aldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada "Denetle" adlı hesap tarafından paylaşılan görüntülerin ardından israfın önlenmesi için öneri dile getirildi. Ürünlerin son tüketim tarihinin geçmesine yakın ürünlerin çöpe atılmak yerine ucuz fiyata satılması gerektiği belirtildi.

Gelen tepkilerden bazıları şöyle:

  • Çok acil çözüm bulunmalı. Neden hala tüketim tarihi yaklaşan ürünlerde belli bir yüzdeyle indirim yok?
  • Özellikle çöpe atıyorlar. Çöpün kenarına bile bırakmıyorlar biri faydalansın.
  • Bütün market zincirleri ve şubeleri göz önüne alındığında korkunç bir israf çıkıyor ortaya. Bu fırınlar içinde geçerli bir durum. Halk ucuz almasın yemesine diye çöpe atılıyor.
  • Bu gibi zincir mağazalar maalesef her gün bunu yapıyor.

İşte tepki çeken o görüntüler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı marketten gelen görüntüler büyük tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı marketten gelen görüntüler büyük tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı marketten gelen görüntüler tepki çekti

Recep Tayyip Erdoğan, Market, Kredi, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı marketten gelen görüntüler tepki çekti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı marketten gelen görüntüler tepki çekti - Son Dakika
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