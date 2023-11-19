Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geliyor

Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katil babayla ilgili yeni gelişme

Asansörde ölü bulunan anne ve kızın en yakınındaki isim gözaltında

Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi

29 yıl boyunca CHP\'nin sesi olan isim partiye böyle veda etti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. İsrail'in Gazze'deki katliamı, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki kriz, iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum görüşülecek.

KABİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANIYOR

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Kritik konu başlıklarının ele alınacağı Kabine toplantısında an gündem maddesi İsrail'in Gazze'deki saldırıları olacak

GAZZE'DEKİ DURUM KABİNE'NİN ANA GÜNDEM MADDESİ

Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi, hastalarla yaralıların tahliyesi için atılabilecek adımlar, rehinelerin durumu Kabine'de görüşülecek. Dünya kamuoyunun İsrail'e dönük baskının artırılabilmesi için yapılabilecekler de masaya yatırılacak. İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması için yapılabilecekler de Kabine'nin gündeminde olacak.

ERDOĞAN'IN ALMANYA ZİYARETİ MASAYA YATIRILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti de geniş bir biçimde Kabine'de mercek altına alınacak. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye'ye yapması beklenen ziyareti öncesi hazırlıklar gözden geçirilecek.

EUROFIGHTER UÇAĞI ALIMI GÖRÜŞÜLECEK

ABD'den 40 adet F-16 tedariği ve 80 adet modernizasyon kiti satın alımı süreçleri Kabine'de görüşülecek. Ayrıca, Avrupa'dan 40 adet Eurofighter Typhoon uçağı alınması konusunun da değerlendirilmesi bekleniyor.

YARGITAY-AYM KRİZİ KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE

Kabine'de iç politikada yaşanan gelişmeler de ele alınacak. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki Can Atalay polemiği Kabine'nin gündeminde yer alıyor. Erdoğan, yaşanan krizin çözümü için anayasal ve yasal düzenleme sinyali vermişti. O düzenlemelerin neler olabileceği üzerinde durulması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere, Yargıtay, Gezi Davasında 18 yıl hapse çarptırılan, 14 Mayıs'ta TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay'la ilgili hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

EKONOMİYE GENİŞ YER AYRILACAK

Kabine toplantısında ekonomiye de geniş yer ayrılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında başlatacağı pazarlık süreci ve enflasyonla mücadelede son durum görüşülecek.