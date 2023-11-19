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Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geliyor - Son Dakika

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geliyor

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın bir araya gelecek. İsrail'in Gazze'ye saldırıları Kabine'nin ana gündem maddesi olacak. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki polemiğin yanı sıra ekonomideki gelişmeler, dış politikadaki son durum Kabine toplantısında ele alınacak.

19.11.2023 23:25  - Güncelleme: 23:30

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. İsrail'in Gazze'deki katliamı, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki kriz, iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum görüşülecek.

KABİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANIYOR

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Kritik konu başlıklarının ele alınacağı Kabine toplantısında an gündem maddesi İsrail'in Gazze'deki saldırıları olacak

GAZZE'DEKİ DURUM KABİNE'NİN ANA GÜNDEM MADDESİ

Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi, hastalarla yaralıların tahliyesi için atılabilecek adımlar, rehinelerin durumu Kabine'de görüşülecek. Dünya kamuoyunun İsrail'e dönük baskının artırılabilmesi için yapılabilecekler de masaya yatırılacak. İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması için yapılabilecekler de Kabine'nin gündeminde olacak.

ERDOĞAN'IN ALMANYA ZİYARETİ MASAYA YATIRILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti de geniş bir biçimde Kabine'de mercek altına alınacak. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye'ye yapması beklenen ziyareti öncesi hazırlıklar gözden geçirilecek.

EUROFIGHTER UÇAĞI ALIMI GÖRÜŞÜLECEK

ABD'den 40 adet F-16 tedariği ve 80 adet modernizasyon kiti satın alımı süreçleri Kabine'de görüşülecek. Ayrıca, Avrupa'dan 40 adet Eurofighter Typhoon uçağı alınması konusunun da değerlendirilmesi bekleniyor.

YARGITAY-AYM KRİZİ KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE

Kabine'de iç politikada yaşanan gelişmeler de ele alınacak. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki Can Atalay polemiği Kabine'nin gündeminde yer alıyor. Erdoğan, yaşanan krizin çözümü için anayasal ve yasal düzenleme sinyali vermişti. O düzenlemelerin neler olabileceği üzerinde durulması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere, Yargıtay, Gezi Davasında 18 yıl hapse çarptırılan, 14 Mayıs'ta TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay'la ilgili hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

EKONOMİYE GENİŞ YER AYRILACAK

Kabine toplantısında ekonomiye de geniş yer ayrılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında başlatacağı pazarlık süreci ve enflasyonla mücadelede son durum görüşülecek.

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Son Dakika Ekonomi Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geliyor - Son Dakika
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