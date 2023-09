45 telefon, 15 bilgisayar modeli var! İşte gençlerin vergisiz alabileceği cihazlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından üniversite öğrencileri için teknolojik cihaz müjdesi vermişti. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaya göre, örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonlarını ve bilgisayarları ÖTV ve KDV ödemeden alabilecek. İşte gençlerin vergisiz alacağı telefon ve bilgisayar modelleri...

DETAYLARI BAKANLIK AÇIKLAYACAK



Söz konusu uygulamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanacak. Yıl sonuna doğru Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygulama yönetmeliği yayımlaması planlanıyor. Kampanyaya hangi modellerin gireceğini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) belirleyecek. Belirtilen fiyatta olan cihazlar için 5 bin 500 TL destek verecek. Detaylar ilgili bakanlıklar tarafından açıklanacak.

45 TELEFON, 15 BİLGİSAYAR MODELİ

Türkiye'de bu fiyat aralığında olan cihazları derlendi. Türkiye'de bulunan telefonlarda bu fiyata uygun 12 markada toplam 45 model alınabilirken bilgisayarlarda ise 4 markadan 15 model yer alıyor.

DESTEK KAPSAMINDAKİ MODELLER

Destek kapsamındaki akıllı cihazların tamamı yurt içinde üretiliyor. Buna göre öğrencilerin 9 bin 500 TL'ye kadar alabilecekleri cep telefon marka ve modelleri şöyle:

REALME

Realme 10, Realme 6 Pro, Realme XT, Realme 9 Pro, Realme C55.

GENERAL MOBİLE

Gm 24 Pro, Gm 21 Pro, Gm 22 Pro.

CASPER

Via X30 Plus, Via X30. Huawei, Nova 9 SE, Nova Y90, Nova 8i, P30 Lite 64 GB.

XIAOMI

Redmi Note 12S, Redmi Note 11S, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 11S, Redmi Note 12, Redmi Note 10S, Redmi Note 11, Redmi 10 2022, Redmi Note 11, Redmi Note 10S.

VIVO

Vivo Y36, Vivo Y35. Honor, X9a 5G.

OPPO

Oppo A91.

POCO

M3 Pro 5G, M3 128 GB.

ONEPLUS

Oneplus Nord N10 5G 128 GB.

INFINIX

Infinix Note 12, Infinix Note 30.

SAMSUNG

Galaxy A31, Galaxy A32, Galaxy M33 5G, Galaxy M20 32 GB, Galaxy M22, Galaxy A22, Galaxy M14 5G, Galaxy M14 5G, Galaxy A24, Galaxy A12, Galaxy M23 5G.

HANGİ BİLGİSAYARLAR UYGULAMA KAPSAMINDA

Bilgisayar desteğine Lenovo'nun Ideapad serisinden 5 model, HP-14, Asus ve Dell'in Vostro modellerinden uygun olan dahil olacak.