Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme! İki bakanla, asgari ücret ve EYT'yi masaya yatıracak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme! İki bakanla, asgari ücret ve EYT'yi masaya yatıracak

30.11.2022 15:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 18:15'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşme gerçekleştirecek. Yarın yapılacak asgari ücret toplantısı öncesindeki sürpriz zirvede, EYT ve asgari ücret zammı masaya yatırılacak.

Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi, kurun artması ile birlikte baş gösteren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Bu kapsamda temmuz ayında ara zam yapılan asgari ücret, 5.500 TL'yi buldu. Milyonlarca insanın gözü şimdi ise aralık ayında başlayacak komisyon toplantıları ile belirlenecek olan yeni asgari ücret zammına çevrilmiş durumda.

MARATON YARIN BAŞLIYOR

Bu kapsamda yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı maratonunu başlatıyor. Bilgin yarın Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacak. Zirvede Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takvimi belirlenecek.

SÜRPRİZ ZİRVENİN 2 GÜNDEM MADDESİ VAR

Milyonların gözü bu görüşmeye çevrilmişken bugün Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 18:15'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul edecek. Yarın yapılacak asgari ücret toplantısı öncesindeki sürpriz zirvede, EYT ve asgari ücret zammı ele alınacak.

İKİ KONU İÇİN DE KRİTİK AY

İşçi, işveren ve hükümet temsilcisinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın görüşmelere başlayacak. Komisyon toplamda 4 kez bir araya geldikten sonra nihai kararını ay sonunda açıklayacak. EYT düzenlemesi için de Bakan Bilgin son açıklamasında aralık ayını işaret etmiş ve uygulamanın yeni yılda yürürlüğe girebileceğini açıklamıştı.

YORUMLAR (2)
  • Cem Yutbay: Sende emekli olmuyacaksin bekliyeceksin sende iki ay önce sigortalı olsaydin neyin derdindesin:)) Cevap Yaz 31 8 Yayından Kaldır
  • Hüseyin Ermurat: Ben iki aydan kayıp ediyorum nasıl olacak onlar emekli olacak 25 yılda biz yıllarca bekleyeceksiniz adalet bu olmaz benden demesi Cevap Yaz 17 65 Yayından Kaldır
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Asgari ücret maratonu başlıyor! Bakan Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanları ile görüşecek Asgari ücret maratonu başlıyor! Bakan Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanları ile görüşecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nureddin Nebati, Vedat Bilgin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme! İki bakanla, asgari ücret ve EYT'yi masaya yatıracak - Son Dakika


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