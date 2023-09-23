Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Emekli zammı ekim ayında Meclis'e gelecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Emekli zammı ekim ayında Meclis'e gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Emekli zammı ekim ayında Meclis\'e gelecek
Son Güncelleme: 23.09.2023 11:05

Emeklilerin beklediği zam ekim ayında TBMM'ye gelmesi için çalışmalar sürüyor. Yılbaşından önce çalışmanın yasalaşması beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde ''Emekliye zamda 2024'e kararını vererek gireceğiz, fazla uzamaz bakanlarımız çalışıyor.'' demişti.

ABD'de ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye zamda 2024'e kararını vererek gireceğiz, fazla uzamaz bakanlarımız çalışıyor." demişti. Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken iddiaya göre yasal düzenleme ekim ayında Meclis gündemine gelecek, yılbaşından önce de Genel Kuruldan geçip yasalaşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL

Milyonlarca emeklinin gözü, Meclis'in açılması ile gündeme gelecek maaş artışına ilişkin yasal düzenlemede. Teklif için son hazırlıklar yürütülürken; 7 bin 500 lira olan mevcut uygulamada en düşük emekli maaşının yukarı çekilip çekilmeyeceği çalışmanın tamamlanmasıyla netleşecek.

YILBAŞINDAN ÖNCE YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Bu konudaki çalışmalar, tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine toplantısında görüşülecek. Ardından TBMM'deki süreç başlayacak. Çalışmanın ekim ayında Meclis'in açılmasıyla yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Yasal düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine gelmesi, yılbaşından önce de Genel Kuruldan geçerek yasalaşması öngörülüyor.

Emekli Zammı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Emekli zammı ekim ayında Meclis'e gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Emekli zammı ekim ayında Meclis'e gelecek - Son Dakika
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