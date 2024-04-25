Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Kazakistan KEK Toplantısı sonrası yeni eylem planını açıkladı

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "13. Dönem KEK Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ve heyetler arası toplantımız neticesinde ise 90 maddeden oluşan yeni eylem planıyla güncel işbirliğimizi, hedeflerimizi güncellemiş bulunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Türkiye- Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 13. dönem toplantısı sonrası ve imza töreninde konuştu. Yılmaz, Kazakistan Başbakanı Bektenov ve heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yılmaz,

kardeş ülke Kazakistan ile ilişkilerimizi stratejik işbirliği zemininde sürdürüldüğünü vurguladı. Gerçekleştiren iş forumu ile ikili ve heyetler arası görüşmeleri ve toplantısının son derece verimli, kardeşliğimize dostluğumuza yakışır şekilde başarıyla tamamlandığını vurguladı. Sağlam temeller üzerine kurulan ikili işbirliğinin, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi gittikçe güçlenen ve etkinleşen örgütler bünyesinde de bölgesel düzlemde devam ettiğini belirten Yılmaz, "Mevcut durumda, ikili ticaret hacmimiz hedeflenen 10 milyar doları aşmış bulunmaktadır. Bu alanda rehavete kapılmadan daha yüksek hedeflerle ilerlemeye devam edeceğiz. Karşılıklı yatırımlarımızın artırılması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırımların karşılıklı olarak artırılması için gerekli adımların atılması konusunda Sayın Bektenov ile mutabık kaldık. İş insanlarımızın Kazakistan'daki yatırımları 5 milyar dolar civarındadır.

Ülkemizdeki Kazak yatırımlarının değeri ise 1 milyar doları aşmıştır. Ayrıca, Müteahhitlerimiz Kazakistan'da bugüne itibariyle 29 milyar dolar değerinde 528 projeyi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Dünyada çok sayıda prestijli projelerde imzası bulunan Türk müteahhit firmalarımızın edindiği bilgi ve tecrübeleri kardeş Kazakistan'a aktarmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Kazakistan'ın gelişmesine katkı sağlayacak büyük projeleri üstlenmeye hazırız" diye konuştu.

Ortak tarih, dil, din ve kültür bağlarımız temelinde inşa edilen yakın işbirliği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev sayesinde iki ülke arasındaki bölgesel ve uluslararası alandaki başarılı stratejik işbirliğinin ardında iki liderin kararlı ve dirayetli duruşlarının etkisini gördüklerini dile getiren Yılmaz, "Köklü bağlarımızı sadece geçmişle sınırlı tutmuyor, geçmişten edindiğimiz tecrübe ve tarihimize dayanarak geleceğimizi inşa ediyoruz. İlişkilerimiz sadece ticari ve ekonomik alanda değil enerji, savunma ve kültür alanları başta olmak üzere her alanda artarak devam etmektedir. Bu kapsamda, karşılıklı kurumları ve özel sektörü buluşturan Karma Ekonomik Komisyon toplantılarımızın büyük bir önem taşıdığına inanıyoruz. KEK Toplantılarımız, yalnızca kamu sektörünü bir araya getiren bir mekanizmanın ötesindedir. Zira, amacımız iş dünyalarımız arasındaki temasın da sıklaştırılması ve ortak projelerin olmasıdır. Bu kapsamda, bugün, öncelikle iki ülke iş insanları ile kapsamlı istişareler gerçekleştirdik. Sonrasında, iş insanlarımızı bir araya getiren ve iş fırsatlarını değerlendirildiği İş Forumu'nu başarıyla tamamladık. Akabinde ise, Türkiye - Kazakistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 13. Dönem Toplantısını az önce tamamladık. Bugün KEK toplantımızı gerçekleştirerek kardeşim Sayın Bektenov ile birlikte yeni bir işbirliği sürecinin kapısını açtık" şeklinde konuştu.

12. Dönem KEK Toplantısı Protokolü'nün ekinde yer alan ve 68 maddeden oluşan Eylem Planı'nın yüzde 72'si tamamlandığını söyleyen Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"13. Dönem KEK Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ve heyetler arası toplantımız neticesinde ise 90 maddeden oluşan yeni eylem planıyla güncel işbirliğimizi hedeflerimizi güncellemiş bulunuyoruz. Yeni Eylem Planımız, ticaretten finansa, sanayiden enerjiye, ulaştırmadan eğitime, tarımdan kültüre birçok alanda yeni işbirliği maddelerini içermektedir. Bunlardan öne çıkanlar; Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın tadiline ilişkin sürecin sonuçlandırılmayı hedefliyoruz. Madencilik ve elektrik alanında işbirliğinin güçlendireceğiz. Orta Koridor güzergahında işbirliğinin güçlendirilmesi için yeni adımlar atacağız. Denizcilik alanında anlaşma imzalanması. Kazakistan'da Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların açılması bu süreçte hedeflemeyi planlıyoruz. Bölgesel kalkınma alanında işbirliği yapılmasını ön görüyoruz. Akıllı şehirler alanında bilgi ve tecrübe değişimi yapılması ve Kazakistan'ın bölgelerinde İş Forumu ve/veya Yatırım Forumlarının düzenlenmesi yine hedeflerimiz arasında."

Yılmaz, ayrıca KEK Toplantısı Protokolünün yanı sıra; ülkelerin KOBİ'leri arasında işbirliğini güçlendirecek "Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Kazakistan Cumhuriyeti Girişimciliği Geliştirme Fonu (DAMU) Arasında Eylem Planı"nı imzaladıklarını belirtti.

Yılmaz, KEK 13. Dönem toplantısının, ticari ve ekonomik işbirliğimizin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağına gönülden inandığını dile getirdi. - ANKARA