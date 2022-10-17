Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bu¨tçe Kanun Teklifi Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yerli ve milli imkanlarla Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı 2023'ün ilk aylarında vatandaşlarımızın evlerinde kullanımına sunacağız." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2023 yılı bütçesinde sosyal harcamalar için ayırılan kaynak miktarını, 2002 yılındaki 1,6 milyar seviyesinden 258,4 milyar liraya çıkardıklarını ve bu tutarın 2023 yılı bütçesinin yüzde 5,8'ine denk geldiğini söyledi.

2023'te, ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 52,6 milyar lira ayırdıklarını bildiren Oktay, 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelliler ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 31,3 milyar lira kaynak ayrıldığını belirtti.

Fuat Oktay, engellilerin evde bakımına destek amacıyla 28,2 milyar lira, sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 10 milyar lira, aile destek programı için 7,5 milyar lira, ekonomik yoksunluk içinde olan çocukların aileleri yanında yetişmelerine imkan sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 5 milyar lira, yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 4,8 milyar lira, engelli eğitim taşıma giderleri için 2,4 milyar lira, koruyucu aile uygulaması kapsamında yaklaşık 713 milyon lira kaynak ayırdıklarını ifade etti.

Avrupa başta olmak üzere, tüm dünyanın enerji arz güvenliği konusunda belirsizlik içinde bulunduğunu, Türkiye'nin ise kendi çözüm mekanizmasını harekete geçirdiğini belirten Oktay, "Yerli ve milli imkanlarla Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı 2023'ün ilk aylarında vatandaşlarımızın evlerinde kullanımına sunacağız." diye konuştu.

Enerji arz güvenliği çerçevesinde kaynak çeşitliliğine ve kapasite artırımına özel önem verdiklerini vurgulayan Oktay, "Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkemizin doğal gaz üssü haline gelebileceği yönünde Türk akım projesine desteğini açıklayarak ülkemizin enerji arzı konusunda kilit nokta olabileceğine de işaret etmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, enerji kullanımında hükümet olarak vatandaşın yanında durduklarını, vatandaşların daha ucuz elektrik ve doğal gaz kullanabilmeleri için doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 oranında sübvansiyon uygulandığını söyledi.

Enerji sübvansiyonlarının 2023 yılı bütçesine yükünün 600 milyar lira seviyesinde yer aldığını aktaran Oktay, asgari ücretin vergi dışı tutulması neticesinde de 300 milyar lira tutarında vergiden vazgeçildiğini kaydetti.

Oktay, sosyal devlet ilkesi gereği toplum kesimlerine 2023 yılı bütçesinden sağlanan refah katkısının yaklaşık 1 trilyon 200 milyar liraya ulaştığına dikkati çekerek, "Bu tutar bütçenin yaklaşık yüzde 27'sine tekabül etmektedir. Refahı toplumun tüm kesimlerine yayma hedefiyle, daha müreffeh bir toplum için milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Gıda güvenliği ve tarımsal kalkınmayı, milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini vurgulayan Fuat Oktay, 2023 bütçesinden tarıma 142,9 milyar lira kaynak ayırdıklarını bildirdi.

Oktay, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, tarımsal destek programları için 54 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 40,4 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 48,5 milyar lira kaynak ayırıyoruz. OECD 2022 yılı Tarım Politikası İzleme ve Değerlendirme Raporuna göre ülkemizin tarıma ayırdığı toplam kaynağın GSYH'ye oranı 2021 yılı için yüzde 1,15 olarak belirtilmektedir. OECD ülkeleri ortalaması ise 0,61 düzeyindedir. Son iki yıl içinde önemli ölçüde artırdığımız reel sektör desteklerine 2023 yılında da devam ederek yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odağımızla özel sektörle omuz omuza büyüme stratejimizi sürdürüyoruz. Reel kesim destekleri için bütçemizden 145,4 milyar lira olarak ayırdığımız ödenek bunun göstergesidir. Bu kapsamda, sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri için 68,1 milyar lira, tarımsal krediler sübvansiyon desteği olarak 21,6 milyar lira, Halk Bankası esnaf kredileri sübvansiyon desteği için 11 milyar lira, ihracat destekleri kapsamında 10,3 milyar lira, Eximbank sermaye artırımı için 6,8 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız aracılığıyla kullandırılmak üzere teşvik ödemeleri kapsamında 6 milyar lira kaynak ayırdık."

Fuat Oktay, Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde savunma ve güvenlik sektörü için 2023 yılında 468,7 milyar lira ödenek öngörüldüğünü belirtti.

Büyükşehir ve diğer belediyeler ile il özel idarelerine ayrılan toplam kaynağı yüzde 49,1 artırarak 401,1 milyar lira seviyesine yükselttiklerini ifade eden Oktay, 2002'de bu kaynağın bütçe içerisindeki payının yüzde 4 iken bu oranın 2023 yılında yüzde 9 olduğunu söyledi.

Ödenek tahsis edilen bütçe programları

Oktay, ödenek tahsis edilen başlıca bütçe programları ve artış oranlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Enerji arz güvenliği, verimliliği ve enerji piyasası programı kapsamında ayırdığımız kaynağı, bir önceki yıla göre yüzde 154,9 artırarak 406 milyar 535 milyon liraya çıkardık. İstihdam programı ödeneğini yüzde 63,7 artırarak 100 milyar 403 milyon lira seviyesine yükselttik. Kadının güçlenmesi programına ayırdığımız kaynağı bir önceki yıla göre yüzde 53,2 artırarak 2 milyarın üzerine çıkardık. Çocukların korunması ve gelişimlerinin sağlanması programına ayırdığımız kaynağı yüzde 45,4 oranında artırarak 10 milyar 985 milyon lira seviyesine getirdik. Tüketicinin korunması, ürün ve hizmetlerin güvenliği programı ödeneğini ise yüzde 40 oranında artırarak 7 milyar 454 milyon liraya yükselttik. Hukuk ve adalet programı ödeneğini yüzde 65,1 artırarak 79 milyar 436 milyon lira seviyesine çıkardık. Çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesinin sağlanmasına önem veriyoruz. Bu amaçla, toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artırarak 47 milyar 870 milyon liraya, sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 112 oranında artırarak 6 milyar 244 milyon liraya, ormanların ve doğanın korunması programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 76 artırarak 10 milyar 210 milyon liraya yükselttik."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bütçeyi, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşma ve vatandaşların refahını artırma yönündeki çalışmalarının bir halkası olarak TBMM'nin takdirlerine sunacaklarını hatırlattı.

Fuat Oktay'ın açıklamalarının ardından geleneksel bütçe bağlama töreni yapıldı. Oktay, masada yer alan bütçe evraklarına son düğümü attı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı? İbrahim Şenel ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş da hazır bulundu.

(Bitti)