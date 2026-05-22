İstanbul Finans Merkezi\'nde \'Tek Durak Ofisi\' açıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Kanunu kapsamında hayata geçirilen "Tek Durak Ofisi" açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye siyasi istikrarı olan bir ülke. Çevresinde birçok gerilim yaşanırken, jeopolitik gelişme yaşanırken bu ateşten uzak duran, istikrarını koruyan bir ülke. Diplomasiyi, barışı hep önceleyen ve öncülük yapan bir ülke. Güçlü, tecrübeli liderliğe, tecrübeli kadrolara sahip bir ülke. Bütün bu vasıflarıyla belirsizliklerin, çatışmaların yükseldiği bu dönemde Türkiye güçlü bir merkez olarak konumlanacak" dedi.

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Kanunu kapsamında hayata geçirilen ve yatırımcıların idari süreçlerini tek merkezden hızlı ve etkin şekilde yönetmesini amaçlayan "Tek Durak Ofisi" düzenlenen programla hizmete açıldı. İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'da katılım sağladı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından sevk ve idare edilen Tek Durak Ofisi'nde; şirket kuruluşundan vergi işlemlerine, banka hesabı açılış süreçlerinden sosyal güvenlik işlemlerine, çalışma ve ikamet izinlerinden iş yeri ruhsatlandırmasına kadar birçok hizmetin "One Stop Shop" yaklaşımıyla tek noktadan sunulacağı kaydedildi.

"Ne kadar nitelikli yatırım yaparsanız gelecekte sosyal refahı o kadar arttırmış olursunuz"

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstanbul Finans Merkezi çok özel bir mekan, özel bir proje. Bunun için de öncü çalışmalar gerçekleştiriliyor. İlk aşamada burada uygulanacak ama gelecekte tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılabilecek model diyebileceğimiz nitelikte çalışmalar için adeta burası bir laboratuvar. Türkiye'mizin ekonomi politikalarımızın, finans politikalarımızın öncü bir mekanı, kurumu. Yatırımlar çok kıymetli. Yatırım, bugünkü tüketimden bir miktar vazgeçerek gelecekte daha fazla tüketim imkanı kazanmak demek aslında. Ne kadar yatırım yaparsanız, nitelikli yatırım yaparsanız gelecekte sosyal refahı o kadar arttırmış olursunuz. Ülkenin üretim kapasitesini geliştirmiş olursunuz. Ama yatırım aynı zamanda zor bir iş. Yatırım yaparken yer tahsisinden çevresel etki değerlendirmelerine, yapı ruhsatlarından çalışanlarla ilgili hukuka varıncaya kadar birçok hususu ilgilendiren, birçok hususla ilişkili yatırım süreci. İşte bizim amacımız, bu çok önemli alanda yatırımcının olabildiğince gereksiz yüklerden kurtulmasını sağlamak. Bürokrasiyi daha sade ve daha hızlı işler hale getirmek. Böylece yatırım ortamını iyileştirmek, daha iyi bir yatırım ortamı sağlamak. Yatırım geliştikçe de şüphesiz bundan tüm ülkemiz faydalanacak. Yatırım demek, istihdam demek. Yatırım demek, ileride üretim artışı demek. Tüketim imkanlarının artması demek. Yatırım demek, istihdam demek, dolayısıyla sosyal refah demek. Aynı zamanda yatırım ihracat demek, cari açığımızın azalması demek özellikle nitelikli yatırımlar. Dolayısıyla yatırım bütün bu politikalarımızın odağında. Bu çerçevede reel sektör, finansal sektörün birlikteliği anlamında da bu ofis bence çok kıymetli. Ben ikisini hiçbir şekilde birbirinden ayırmıyorum, aynı resmin tamamlayıcı parçaları olarak görüyorum. Finansal sistemle reel sistem ne kadar diyalog içindeyse, ne kadar ortak bir vizyonu paylaşıyorsa her iki sektör için de o kadar olumlu diye ifade etmek istiyorum. İnşallah buradaki ofisimiz bu anlamda da reel sektör yatırımlarıyla finans kesimi arasındaki diyaloğa da daha fazla katkıda bulunur." dedi.

"Biz artık Türkiye'yi sadece bir köprü olarak konumlandırmıyoruz, bir merkez olarak konumlandırıyoruz"

Yatırımlar için çok çeşitli adımların atıldığını söyleyen Yılmaz, "Meclisimizden çarşamba günü geçen paketimiz çok önemli teşvikler içeriyor. Biz artık Türkiye'yi sadece bir köprü olarak konumlandırmıyoruz; bir merkez olarak konumlandırıyoruz. Merkez ülke diyoruz, güçlü merkez diyoruz yatırımlar için. Türkiye'ye gelsin şirketler, ofislerini kursunlar, buradan çevredeki ülkeleri yönetsinler diyoruz. Transit ticaret yapanlar kazançlarını rahatlıkla Türkiye'ye getirsinler, herhangi bir yükle külfetle karşılaşmasınlar diyoruz. İmalat, üretim sektörlerinde vergi oranlarını düşürüyoruz ve çok daha cazip hale getiriyoruz. Yatırım ortamıyla ilgili birçok adım atıyoruz; teşviklerden lojistiğe, yenilenebilir yeşil enerjiye varıncaya kadar birçok adımımız var. Tek Durak Ofis de işte bunları bütünleyen bir adım. İnşallah önümüzdeki dönem buradaki örnekten hareketle tüm Türkiye'ye bunu yaygınlaştıracağız. Buradaki ana mantığımız şu: Her bir kurumumuz elbette bir uzmanlık alanına sahip, o alanda elbette görevini yapacak bütün kurumlar. Ama böyle kurumlar arası yazışmalar, uzun süreçler, çözülemeyen ihtilaflar yerine aynı masa etrafında kurumlarımızı bir araya getirip bütüncül bir bakış açısıyla ve hızlı bir şekilde yatırımcının ihtiyaç duyduğu kararların alınmasını istiyoruz. Olumlu veya olumsuz ama çok geciktirmeden, bütün kurumlarımızın bulunduğu bir ortamda en azından belli ölçekte ve nitelikte olan projeler için bunun yapılmasını istiyoruz. Yine dışarıdan gelecek yatırımcı için özellikle oturum izni, çalışma izni ve vize gibi başka kolaylıkları da bu sisteme entegre etmek istiyoruz. Daha rahat bir şekilde belli ölçekteki en azından nitelikteki yatırımlar bu hizmetleri çok daha rahat bir şekilde alabilsinler istiyoruz. Tüm Türkiye'de da inşallah bu anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin siyasi istikrarı olan bir ülke olduğunun altını çizen Yılmaz, şunları söyledi:

"Çevresinde birçok gerilim yaşanırken, jeopolitik gelişme yaşanırken bu ateşten uzak duran, istikrarını koruyan bir ülke. Diplomasiyi, barışı hep önceleyen ve öncülük yapan bir ülke. Güçlü, tecrübeli liderliğe, tecrübeli kadrolara sahip bir ülke. Bütün bu vasıflarıyla belirsizliklerin, çatışmaların yükseldiği bu dönemde Türkiye güçlü bir merkez olarak konumlanacak inşallah. Burada emeği geçen tüm kurumlarımıza ve kişilere yürekten teşekkür ediyorum. İş dünyamız ve yatırımcılarımız için tek durak ofisimiz hayırlı olsun. Aynı zamanda Finans Merkezini Ümraniye'de farklı bir konuma taşımış oldu, Ümraniye'ye de hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ise "İstanbul Finans Merkezi'nde hizmet verecek Tek Durak Ofis, Cumhurbaşkanımızın o büyük vizyonunun bir parçası olan İstanbul Finans Merkezi'ne yönelik hizmetleri daha kolay vermek için açıldı. Tek Durak Ofis'te bakanlıklarımızın ilgili kurumları hazır olarak yatırımcılarımıza hizmet verecek. Bu alanda İçişleri Bakanlığımıza, Çalışma Bakanlığımıza, Ticaret Bakanlığımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, yine hizmet verecek kurumlardan biri olan İstanbul Ticaret Odamıza ve tabii ki Ümraniye Belediyemize teşekkür etmek isteriz. Bu çatı altındaki resmi kurumların yanı sıra yatırımcılar için, şirket kuranlar için banka hesabı açmak da önemli bir konu" diye konuştu.

Açılış törenine, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı. - İSTANBUL