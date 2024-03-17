Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayrıldı

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölge için bu yılın bütçesinde sadece merkezi idareden 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayırdıklarını söyledi.

Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışında, Malatyalıların ramazan ayını tebrik etti.

Malatya'da olmaktan mutlu olduğunu aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bugün 'AK Parti Belediyeciliği' vizyonumuza yakışır 44 eserin açılışını yapıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve tüm bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Ben bu bölgenin çocuğuyum. Beş gündür bu bölgedeyim ve Malatya'ya uğramadan gitmek olmazdı. Malatya, bölgemizin cazibe merkezi. Her geldiğimde eser ve hizmet görüyoruz. Malatya'nın da plakası 44 herhalde bu sayı rastgele hazırlanmadı. Biten proje sayımız hepsi uyum içerisinde. İnşallah devam edeceğiz."

Asrın felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana Malatya'da devlet, millet el ele şehri ayağa kaldırmak için çalışıldığını anlatan Yılmaz, çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

"Şu ana kadar 46 bin civarında konutu teslim ettik"

Ticaretin yeniden canlanması, sosyal hayatın yeşermesi için gayret sarf ettiklerini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize düşen depremin yaralarını sarmak, bu illerimizi eskisinden de daha iyi bir noktaya taşımaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ilk andan itibaren bu gayret içinde olduk ve buna da devam ediyoruz. Geçen sene merkezi idareden deprem bölgemize 930 milyar Türk lirası harcama yaptık. Bu yılın bütçesinde ise sadece merkezi idareden 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayırdık. Öncelikle kalıcı konutlar inşa ediyoruz hak sahiplikleri belirlendi, şimdi kalıcı konutlarımızı bitirip hak sahiplerine teslim ediyoruz. Şu ana kadar 46 bin civarında konutu teslim ettik, çok yakın gelecekte Sayın Cumhurbaşkanımız kura çekimiyle daha fazlasını dağıtacak. Her ay 15-20 bin konut teslim ederek yıl sonunda inşallah 200 bin civarında konutumuzu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Sadece Malatya ilimizde 17 Şubat'ta 5 bin 140'ı il ve ilçe merkezi, 1041 kırsalda olmak üzere toplam 6 bin 181 konutun kurası çekildi, 18 bin konutun inşaatı da şu anda devam ediyor."

"Malatya Allah'ın izniyle eskisinden daha iyi hale gelecektir"

Malatya'da 54 bin haneye 3 milyar liraya yakın kira yardımı yapıldığını belirten Yılmaz, vatandaşların en kısa sürede kalıcı konutlara yerleştirileceğini ifade etti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yakın bir gelecekte Cumhurbaşkanımız yine bir kura çekimi gerçekleştirilecek tüm illerimiz için Malatya'mızın da bildiğim kadarıyla 1000 civarında hak sahibi bu hemen önümüzdeki günlerdeki kurayla kalıcı konutlarına kavuşmuş olacaklar. Konutlarla yetinmiyoruz, bir taraftan kalıcı konutları inşa ederken diğer taraftan altyapıyı ihya ediyoruz, imar ediyoruz. Yollardan doğal gaz tesislerine, elektrikten eğitim sağlık ünitelerine, ne gerekiyorsa altyapıya ciddi anlamda deprem bölgemizde yatırım yapıyoruz. Bununla da sınırlı değil, bir taraftan konut bir taraftan altyapı diğer taraftan üçüncü bir başlık olarak bu bölgelerimizde ekonomik ve sosyal hayatı canlandırıcı her türlü projeye destek veriyoruz. Malatya'da da biliyorsunuz organize sanayi bölgelerine, küçük sanayi sitelerine, bugün bu açtığımız eserde gördüğünüz gibi iş dünyamızın rahat bir şekilde üretim yapacağı alanlara ciddi destekler veriyoruz, teşvikler veriyoruz. Ekonomik olarak Malatya Allah'ın izniyle eskisinden daha iyi hale gelecektir."

Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Sami Er'in, belediyecilik tecrübesine sahip ve seçimlere hazır olduğunu söyledi.

Yapılan yatırımlardan emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, Malatya'nın eskisinden daha iyi olacağını sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hizmetlerin toplu açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve vatandaşlar katıldı.