Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayrıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölge için bu yılın bütçesinde sadece merkezi idareden 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayırdıklarını söyledi.
Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışında, Malatyalıların ramazan ayını tebrik etti.
Malatya'da olmaktan mutlu olduğunu aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:
"Bugün 'AK Parti Belediyeciliği' vizyonumuza yakışır 44 eserin açılışını yapıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve tüm bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Ben bu bölgenin çocuğuyum. Beş gündür bu bölgedeyim ve Malatya'ya uğramadan gitmek olmazdı. Malatya, bölgemizin cazibe merkezi. Her geldiğimde eser ve hizmet görüyoruz. Malatya'nın da plakası 44 herhalde bu sayı rastgele hazırlanmadı. Biten proje sayımız hepsi uyum içerisinde. İnşallah devam edeceğiz."
Asrın felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana Malatya'da devlet, millet el ele şehri ayağa kaldırmak için çalışıldığını anlatan Yılmaz, çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
"Şu ana kadar 46 bin civarında konutu teslim ettik"
Ticaretin yeniden canlanması, sosyal hayatın yeşermesi için gayret sarf ettiklerini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bize düşen depremin yaralarını sarmak, bu illerimizi eskisinden de daha iyi bir noktaya taşımaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ilk andan itibaren bu gayret içinde olduk ve buna da devam ediyoruz. Geçen sene merkezi idareden deprem bölgemize 930 milyar Türk lirası harcama yaptık. Bu yılın bütçesinde ise sadece merkezi idareden 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayırdık. Öncelikle kalıcı konutlar inşa ediyoruz hak sahiplikleri belirlendi, şimdi kalıcı konutlarımızı bitirip hak sahiplerine teslim ediyoruz. Şu ana kadar 46 bin civarında konutu teslim ettik, çok yakın gelecekte Sayın Cumhurbaşkanımız kura çekimiyle daha fazlasını dağıtacak. Her ay 15-20 bin konut teslim ederek yıl sonunda inşallah 200 bin civarında konutumuzu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Sadece Malatya ilimizde 17 Şubat'ta 5 bin 140'ı il ve ilçe merkezi, 1041 kırsalda olmak üzere toplam 6 bin 181 konutun kurası çekildi, 18 bin konutun inşaatı da şu anda devam ediyor."
"Malatya Allah'ın izniyle eskisinden daha iyi hale gelecektir"
Malatya'da 54 bin haneye 3 milyar liraya yakın kira yardımı yapıldığını belirten Yılmaz, vatandaşların en kısa sürede kalıcı konutlara yerleştirileceğini ifade etti.
Yılmaz, şunları kaydetti:
"Yakın bir gelecekte Cumhurbaşkanımız yine bir kura çekimi gerçekleştirilecek tüm illerimiz için Malatya'mızın da bildiğim kadarıyla 1000 civarında hak sahibi bu hemen önümüzdeki günlerdeki kurayla kalıcı konutlarına kavuşmuş olacaklar. Konutlarla yetinmiyoruz, bir taraftan kalıcı konutları inşa ederken diğer taraftan altyapıyı ihya ediyoruz, imar ediyoruz. Yollardan doğal gaz tesislerine, elektrikten eğitim sağlık ünitelerine, ne gerekiyorsa altyapıya ciddi anlamda deprem bölgemizde yatırım yapıyoruz. Bununla da sınırlı değil, bir taraftan konut bir taraftan altyapı diğer taraftan üçüncü bir başlık olarak bu bölgelerimizde ekonomik ve sosyal hayatı canlandırıcı her türlü projeye destek veriyoruz. Malatya'da da biliyorsunuz organize sanayi bölgelerine, küçük sanayi sitelerine, bugün bu açtığımız eserde gördüğünüz gibi iş dünyamızın rahat bir şekilde üretim yapacağı alanlara ciddi destekler veriyoruz, teşvikler veriyoruz. Ekonomik olarak Malatya Allah'ın izniyle eskisinden daha iyi hale gelecektir."
Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Sami Er'in, belediyecilik tecrübesine sahip ve seçimlere hazır olduğunu söyledi.
Yapılan yatırımlardan emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, Malatya'nın eskisinden daha iyi olacağını sözlerine ekledi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hizmetlerin toplu açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayrıldı - Son Dakika
Adana'da Ramazan ayında kebap severler, iftarda kebapçılara akın ediyor. Kebabın başkenti Adana'da kebap ustaları, iftar saatinde pişirdikleri kebapları ve lezzetli meze ile salataları müşterilerine sunuyor. Adanalılar, iftarda kebapçılara giderek oruçlarını Adana kebap ile açıyor. Esnafın yüzü gülüyor ve işler iyi gidiyor. Kebap Adana'nın bir kültürüdür ve insanlar Ramazan'da da bu kültürü yaşatıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da yapılan açılışta yaptığı konuşmada, deprem bölgelerinde şu ana kadar 46 bin konutun teslim edildiğini ve yıl sonunda 200 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Yılmaz, ayrıca deprem bölgelerine ciddi manada yatırım yapıldığını ve Malatya'nın deprem öncesinden daha güzel bir şehre dönüştürüleceğini ifade etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yerel esnafı ziyaret etti. Akşener, esnafın dertlerini dinleyerek, Keçiören'de vatandaşların oyuna talip olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'deki eğitim sistemi ve emekli maaşları konularında açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 22 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 177 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, yapılan yatırımların İstanbul'un ulaşımın tüm modlarını kapsadığını vurguladı.
Akfen İnşaat-Dost İnşaat tarafından hayata geçirilecek Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni, yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Hastane, 22 bin 640 metrekare oturum alanına, 157 bin metrekare de kapalı alana sahip olacak ve Amasya'yı sağlık alanında bir çekim merkezi haline getirecek. 7 katlı 5 bloktan oluşacak hastanede 24 ameliyathane, 153 poliklinik, 15 acil, 90 yetişkin, 10 çocuk ve 18 yenidoğan olmak üzere 133 yoğun bakım, 22 diyaliz, 28 palyatif, 60 acil servis müşahede ve 7 mahkum yatağı yer alacak. Hastanenin yatak kapasitesi gerektiği durumlarda 768 yatağa kadar yükseltilebilecek ve tamamlanması 2 yıl sürecek. Ayrıca hastane, Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü hastanelerinden biri olacak ve deprem izolatörleri sayesinde olası bir sarsıntı anında hastanedeki çalışmalar aksamadan devam edecek.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yerel esnafı ziyaret etti. Akşener, esnafın dertlerini dinleyerek, Keçiören'de vatandaşların oyuna talip olduğunu dile getirdi. Ayrıca, eğitim sistemi ve emekli maaşları konularında açıklamalarda bulundu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Görüşmede, kentteki ticaret ve sanayi alanındaki gelişmeler konuşuldu. Hisarcıklıoğlu, Düzce'nin küçük ama dinamik bir şehir olduğunu belirterek, şehrin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin başarı getirdiğini vurguladı. Vali Aslan ve Başkan Özlü de Hisarcıklıoğlu'nun ülkenin ticaret ve sanayisine katkılarını takdir ettiklerini ifade etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansıyla Türkiye'nin 200'den fazla ülkede tanıtımının yapıldığını söyledi. Türkiye'nin Kovid-19 krizinden en hızlı çıkan ülke olduğunu belirten Ersoy, hedeflerinin 2028'e kadar kişi başı gecelik geliri 130 doları geçmek olduğunu ifade etti. Ayrıca, Ersoy, turizm sektöründe kalıcı başarılar için yerel yönetimlerin doğru sorgulanması gerektiğini vurguladı.
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Son yıllarda kısa mesafe şehir içi yolculuklar için elektrikli araçlara olan talep arttı. A101 ise Volta EV1 Elektrikli Araç satacağını açıkladı. Şehir içinde kullanıma uygun olan Volta EV1 Elektrikli Araç, küçük olmasına rağmen dikkat çeken özelliklere sahip. Azami hızı 45 km/sa olan aracın menzili 63 km, motor gücü 2.0 Kw ve motor torku 4.5 Nm'dir. A101 tarafından satılacak olan Volta EV1 Elektrikli Araç, 169 bin 900 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak.
Van'ın Erciş ve Gürpınar ilçelerinde kafes avcılığı yapan 3 kişiye toplam 48 bin 765 TL idari para cezası kesildi. Ele geçirilen kafesler ve tuzak malzemeleri ise yakılarak imha edildi.
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