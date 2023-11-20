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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada 3 önemli başlık var - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada 3 önemli başlık var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantının ana gündemi İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımlar, ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler olacak.

20.11.2023 15:30  - Güncelleme: 15:49

Milyonların gözü Beştepe'de. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanırken, masada birbirinden önemli 3 gündem maddesi var. İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımların masaya yatırılacağı zirvede, ekonomik gelişmeler ve terörle mücadele de ele alınacak diğer konu başlıkları olarak göze çarpıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ BEŞTEPE'DE TOPLANDI

İsrai'in Gazze'deki katliamı ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği. Kabine, bu gündemle, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada 3 önemli başlık var

ERDOĞAN İSRAİL'İN UYGULADIĞI VAHŞETİ DÜNYA GÜNDEMİNE TAŞIDI

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren kanlı saldırıları nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. 31 Ekim'deki son kabine toplantısının bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretlerde İsrail'in uyguladığı vahşeti dünya gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada 3 önemli başlık var

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM DA TOPLANTININ GÜNDEMİNDE

Toplantıda, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek. Türkiye, şu ana kadar bölgeye uçaklar ve bir gemiyle insani yardım ve tıbbi malzeme gönderdi. Gazze'deki kanser hastaları da tedavi için Mısır üzerinden Türkiye'ye getiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada 3 önemli başlık var

EKONOMİK GELİŞMELER VE TERÖRLE MÜCADELE DİĞER BAŞLIKLAR

Kabine toplantısında ayrıca ekonomideki gelişmelerin ile terörle mücadele de ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada 3 önemli başlık var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada 3 önemli başlık var - Son Dakika
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