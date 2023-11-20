Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada 3 önemli başlık var

Milyonların gözü Beştepe'de. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanırken, masada birbirinden önemli 3 gündem maddesi var. İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımların masaya yatırılacağı zirvede, ekonomik gelişmeler ve terörle mücadele de ele alınacak diğer konu başlıkları olarak göze çarpıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ BEŞTEPE'DE TOPLANDI

İsrai'in Gazze'deki katliamı ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği. Kabine, bu gündemle, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

ERDOĞAN İSRAİL'İN UYGULADIĞI VAHŞETİ DÜNYA GÜNDEMİNE TAŞIDI

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren kanlı saldırıları nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. 31 Ekim'deki son kabine toplantısının bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretlerde İsrail'in uyguladığı vahşeti dünya gündemine taşıdı.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM DA TOPLANTININ GÜNDEMİNDE

Toplantıda, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek. Türkiye, şu ana kadar bölgeye uçaklar ve bir gemiyle insani yardım ve tıbbi malzeme gönderdi. Gazze'deki kanser hastaları da tedavi için Mısır üzerinden Türkiye'ye getiriliyor.

EKONOMİK GELİŞMELER VE TERÖRLE MÜCADELE DİĞER BAŞLIKLAR

Kabine toplantısında ayrıca ekonomideki gelişmelerin ile terörle mücadele de ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.