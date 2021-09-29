Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kooperatiflere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, kooperatiflere ilişkin düzenleme ihtiyaçlarına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, kooperatiflere ilişkin düzenleme ihtiyaçlarına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Vedat Demiröz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk, Ekonomi, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz ile, ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantıda kooperatiflerin yönetim ve denetiminin güçlendirilmesi, kooperatifçilik bilgi sisteminin kurulması, bu alandaki işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi konularına ilişkin adımlar ele alındı.

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