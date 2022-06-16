"D-8 Yatırım Forumu"nun 25'inci yıl özel resepsiyonu gerçekleştirildi - Son Dakika
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"D-8 Yatırım Forumu"nun 25'inci yıl özel resepsiyonu gerçekleştirildi

16.06.2022 20:56
"D-8 Yatırım Forumu"nun 25'inci yıl özel resepsiyonu gerçekleştirildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, D-8 üyelerinin, ekonomileri, kapasiteleri ve iş birlikleri ile büyük ülkeler olduğunu belirterek, bu ülkelerin küresel sorunlara çözümler getirebileceğini ifade etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, D-8 üyelerinin, ekonomileri, kapasiteleri ve iş birlikleri ile büyük ülkeler olduğunu belirterek, bu ülkelerin küresel sorunlara çözümler getirebileceğini ifade etti.

Türkiye, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan'dan oluşan Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 25'inci kuruluş yılı dolayısıyla İstanbul'da "D-8 Yatırım Forumu" gerçekleştirildi.

D-8 Sekretaryası ve TOBB iş birliğinde gerçekleştirilen forumun 25'inci yıla özel resepsiyonu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Pakistan Yatırım Kurulu Federal Bakanı Chaudhry Salik Hussain, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulqadir Imam, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, Bangladeş Türkiye Büyükelçisi Mosud Mannan ve çok sayıda kurum temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, resepsiyonun açılışında yaptığı konuşmada, dört kıtadaki 1,1 milyar nüfuslu D-8 üyelerinin, değerlerini iş birliği, eşitlik ve adalet üzerine inşa etmeleri halinde dünyada fark yaratabileceklerini söyledi.

Bu üç ilke üzerinde çalışılırsa, dünyanın farklı yerlerindeki bu 8 ülkenin dünyaya adalet ve refah getirebileceğine emin olduğunu aktaran Kaymakcı, üye ülkelerin kendi ihtiyaç ve beklentilerine göre çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Kaymakcı, üye ülkelerin, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu ortak sorunlara da odaklanmaları gerektiğini belirterek, D-8 üyelerinin ekonomileri, kapasiteleri ve iş birlikleri ile büyük ülkeler olduğunu ve küresel sorunlara çözümler getirebileceklerini dile getirdi.

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulqadir Imam da D-8'in üye ülkeler arasında ekonomik iş birliğini ve ticareti teşvik etmek için son 25 yılda düzenlemeler yaptığını belirterek, Türkiye'nin D-8 sekreteryasının sorunsuz çalışmasını kolaylaştırdığını söyledi.

TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran ise D-8 Yatırım Forumu'na katılanların yatırım ve ticaretle dolu bir gün geçirdiğini aktararak, daha iyi iş ortamı, ticaretin geliştirilmesi ve altyapının güçlendirilmesi için tüm çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

D-8 ve TRT arasında mutabakat zaptı imzalandı

Konuşmaların ardından, D-8 ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) arasında mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreni TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

AA'ya ödül verildi

Mutabakat zaptı imza töreninin ardından resepsiyonun sonunda ödül töreni yapıldı. Törende, Anadolu Ajansı (AA), TRT, İslam Kalkınma Bankası, TOBB, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) ödül verildi. AA adına ödülü AA İstanbul Haberleri Editörü Muhammed Enes Can aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Faruk Kaymakcı, D 8, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'D-8 Yatırım Forumu'nun 25'inci yıl özel resepsiyonu gerçekleştirildi - Son Dakika

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