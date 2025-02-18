Daikin'den Yeni ASTRA Tasarımı

Ekonomi

Üretim merkezlerinin aynı kalite standartlarını uygulamasını sağlayan "ASTRA" tasarım, Daikin Türkiye'nin Sakarya Hendek Üretim Tesisi'nde hayata geçirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklimlendirme sektörü markalarından Daikin, teknolojik ve operasyonel yeniliklerine devam ediyor.

Avustralya, Birleşik Krallık, İtalya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde üretim merkezlerinin aynı kalite standartlarını uygulamasını sağlayan ASTRA, Daikin Türkiye'nin Sakarya Hendek Üretim Tesisi'nde de uygulamaya sokuldu. Bu dönüşüm sayesinde, 6 farklı ülkede üretilen klima santralleri, aynı yüksek kalite standartlarıyla kullanıcıyla buluşuyor.

ASTRA, Daikin'in sektöründe geleceği şekillendiren yenilikçi projeleri arasında yer alıyor. Ağ tabanlı seçim yazılımı, üretim merkezlerinde global kalite standartlarının uygulanmasını kolaylaştırırken, dijitalleşmiş seçim süreçleri sayesinde hızlı ve doğru çözümler sunuyor. Avrupa ile uyumlu olarak kullanılan ortak yazılım, regülasyonlara uyum sürecini hızlandırıyor ve teknolojik gelişmeler üzerinde çalışmayı kolaylaştırarak dönüşümü hızlandırıyor.

Santrallerin korozyon direnci artırılıyor

ASTRA tasarımı, klima santrallerine getirdiği güncellemelerle öne çıkıyor. Daikin'de kullanılan, çeliğin alüminyum ve çinko alaşımıyla kaplanması sonucu elde edilen"aluzinc sac" metallerle, santrallerin korozyon direnci artırılıyor. Klima santrallerinde kullanılan geliştirilmiş sac metal, güvenilirlik açısından müşterilere üstün performans sunmasının yanı sıra yoğun endüstriyel bölgelerde ve deniz kenarında uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Kullanıcılarına sektörde yüksek izolasyon sağlayan Daikin, kaya yünü izolasyonuyla maksimum verim sunuyor.

Avrupa ve uluslararası standartlara göre test edilip derecelendirildiğini onaylayan "Eurovent" sertifikasına sahip ASTRA tasarım klima santralleri, enerji verimliliği teknolojisiyle, kolay temizlik ve bakım olanağıyla da öne çıkıyor. Ağ tabanlı seçim yazılımı, "Revit" ve "BIM" gibi dijital platformlarla entegrasyon desteği sunarak, projelerde veri doğruluğunu artırıyor ve tasarım süreçlerini hızlandırıyor.