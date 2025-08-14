Damla Kent Projesi Sertifikası İşleme Açıldı

Mehmet ALA/ - Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası, 'Gong' çalınmasının ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçirilen Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası için Borsa İstanbul'da Gong töreni düzenlendi. 4-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecinde, 767 bini aşkın kişinin başvurusu ve toplamda 27,3 milyar liralık talep ile rekor seviyede ilgi gören bu model, Borsa İstanbul'da düzenlenen törenle işlem görmeye başladı. Programa Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergün, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile çok sayıda iş insanı katıldı.

'KÜÇÜK ADIMLARLA HEP BİRLİKTE BÜYÜK BİR ADIM ATIYORUZ'

Programda konuşma yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergün, "Her bir yatırımcımızın küçük adımlarıyla büyük bir adım atıyoruz. Bu küçük adımlar ev sahibi olma, kentsel dönüşüm, deprem hazırlığı gibi büyük yatırımları güç birliği yaparak birlikte yapmanın adımıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam eden kalkınma hamlesinin sermaye piyasası ürünü ile gerçekleştirilmesinin yoludur. Gayrimenkul sertifikasının Borsa İstanbul'da işlem görmesi tüm sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır" dedi.

'YAKLAŞIK 1,87 KAT FAZLA TALEP GELDİĞİNİ GÖRDÜĞÜMÜZDE MUTLULUK DUYDUK'

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz ise "Bugün çok önemli bir halka arzı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başarılı bir model olarak ortaya koyduğumuz bu modeli sürdürmeye devam ediyor olacağız. 14,5 milyarlık halka arza yaklaşık 1,87 kat fazla talep geldiğini gördüğümüzde mutluluk duyduk" diye konuştu.

'SERTİFİKANIN EN ÖNEMLİ YANI MADDİ KATILIMDAN ZİYADE VATANDAŞIMIZIN GÖSTERDİĞİ İLGİDİR'

Programda konuşma yapan TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, "Gayrimenkul sertifikasını geliştirirken vatandaşımızın ilgisini merak ediyorduk. Gelinen noktada maddi katılımın dışında vatandaşımızın bireysel olarak devletimizin ve paydaşların ortaya koyduğu projeye güven duyması bizi oldukça mutlu etti. Bu modelin gelecekte gayrimenkul satışıyla ilgili önemli bir model olması dileği yeni projelerle ilgili gelecek hedefimizi oluşturuyor. Gayrimenkul sertifikasının en önemli gayrimenkul satış modeli olması için ve yatırım aracı olarak kullanılırken de güvenli bir model olarak kullanılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR'DE 5 BİN 325 KONUT VE 244 TİCARİ ALAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçirilen Damla Kent Projesi, Başakşehir'de 1 milyon 257 bin metrekarelik alanda 5 bin 325 konut ve 244 ticari üniteden oluşuyor.