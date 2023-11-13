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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 kamu işçisi istihdam edecek - Son Dakika

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 kamu işçisi istihdam edecek

13.11.2023 08:45

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bulunan iş yerlerinde istihdam etmek üzere 2 ay deneme süreli olarak 50 kamu işçisi alacak. İşe alım süreci Türkiye İş Kurumu tarafından gerçekleştirilecek ve başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 17 Kasım'a kadar kabul edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 50 kamu işçisi istihdam edecek. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Buna göre, müdürlüğün İstanbul'da bulunan iş yerlerinde istihdam edilmek amacıyla 2 ay deneme süreli, 2 hemşire, 6 matbaacı, 7 baskıcı (plastik), 2 hadde işçisi, 1 dökümcü (metal), 1 metal pres makinesi operatörü, 3 makine bakım onarım teknisyeni, 16 temizlik görevlisi, 2 aşçı, 10 güvenlik görevlisi olmak üzere 50 kamu işçisi alınacak.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

İşe alınacak işçiler, Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından genel müdürlükçe gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecek. Başvurular, İŞKUR internet sitesinden 17 Kasım'a kadar yapılacak. Bunun dışında şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 kamu işçisi istihdam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 kamu işçisi istihdam edecek - Son Dakika
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