DASK\'tan Genç Mühendislere Afet Bilinç Eğitimi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Hande Akın, afet yönetiminin günümüzde yalnızca teknik kurumlar ve uzman ekiplerin sorumluluğundan çıktığını, konunun bütüncül bir devlet politikası ve sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini bildirdi.

DASK'ın, Türkiye'de depreme dayanıklı bina bilincini artırmak amacıyla bu yıl 8'incisini düzenlediği Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın ödül töreni, Osmanlı Arşivleri'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Hande Akın, DASK'ın yıllara yayılan tecrübe, kurumsal sorumluluk anlayışı ve afet risklerine karşı önleyici bir yaklaşımın sonucu olduğunu belirterek, "Bugün burada bulunan siz değerli gençler, bu yapının gelecekteki taşıyıcıları olacaksınız. Bugün bir bina maketi üzerinde çalışan her biriniz, yarının şehirlerini şekillendirecek potansiyele sahipsiniz." dedi.

Akın, öğrencilerin yarışma boyunca geliştirdiği projelerle, sadece teknik becerilerini değil aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincini, dayanıklılık vizyonunu ve inovatif mühendislik yeteneklerini ortaya koyduğunu belirtti.

Yarışmanın rekabetin ötesinde daha güvenli bir toplum inşa etme idealine katkı sunan anlamlı bir adım olduğunu kaydeden Akın, genç yarışmacıların, sadece bir yarışmanın değil, toplumun daha güvenli bir geleceğe ulaşma yolculuğunun da parçası olduğunu vurguladı.

Akın, yarışmacıların bu bilinçle attığı her adımın onları daha güçlü bireylere ve yarına yön veren lider mühendislere dönüştüreceğine inandığını belirterek, "Afet yönetimi günümüzde yalnızca teknik kurumlar ve uzman ekiplerin sorumluluğundan çıktı, bütüncül bir devlet politikası ve sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçası haline geldi." ifadelerini kullandı.

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Akın, DASK'ın Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) öncülüğünde, sadece bir sigorta havuzu olmaktan çıktığına da işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altyapımızı sürekli güçlendiriyor, hasar tespit teknolojilerimizi yeniliyor, dijitalleşme yatırımlarımızı hızla artırıyoruz. Bununla birlikte, yalnızca kurumsal kapasitemizi değil, toplumun afetlere karşı direncini artırmayı hedefleyen projeleri de hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, DASK bünyesinde edindiğimiz deneyimlerle hayata geçirmeye hazırlandığımız Zorunlu Afet Sigortası (ZAS), vizyonumuzun yeni bir kilometre taşıdır. Yeni sistemle sadece deprem değil, sel, heyelan ve orman yangını gibi diğer doğal afetler de teminat altına alınacak. Kırsal yerleşim alanlarının da kapsama dahil edilmesiyle, Türkiye genelinde afet sonrası mali sürdürülebilirliği artıracak kapsamlı bir mekanizma kurulmuş olacak. Bu sayede, hem vatandaşlarımızın zararları hızla telafi edilecek hem de Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda toplumsal ve ekonomik istikrar daha da güçlenecektir."

Yarışmaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan DASK Koordinatörü ve Türk Reasürans 1. Genel Müdür Yardımcısı Özgür Bülent Koç da deprem bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalarla genç kuşaklara özel önem verdiklerini aktararak, "Yarının mühendisleriyle geleceğimizi sağlamlaştırıyoruz sloganıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizle ilerlediğimiz bu yılın nihai hedefi, ülkemizde güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasına katkı sunmak ve süregelen kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin mutfağına temas ederek destek sağlamaktır." dedi.

Deprem riskiyle başa çıkabilmenin en önemli adımlarından birinin dayanıklı yapıların inşa edilmesi olduğuna dikkati çeken Koç, "Bizler bu yarışma sayesinde üniversite öğrencilerinin deprem duyarlılığını artırmayı ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmada ödüller sahiplerini buldu

Bu arada yarışma, bu yıl ilk kez uluslararası katılımcıları da ağırladı. Romanya'yı temsilen yarışmaya Technical University of Civil Engineering of Bucharest öğrencileri katılım gösterdi.

21 üniversitenin mühendislik ve mimarlık fakültesi öğrencilerinden oluşan takımlar, tasarladıkları binalar ile finale kalmaya hak kazanırken, birincilik ödülünün sahibi, gerçek deprem verileri baz alınarak oluşturulmuş üç farklı sarsma testine maruz bırakılarak, dayanıklılık testlerinde en başarılı performansı gösteren İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin Armoni Termal Otel adlı projesi oldu. Öğrenciler ödül plaketini DASK Yönetim Kurulu Başkanı Hande Akın'dan aldı.

İkincilik ödülü, Technical University of Civil Engineering of Bucharest'e verilirken, üçüncülük ödülüne Antalya Bilim Üniversitesi öğrencilerinin tasarımı layık görüldü.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi En İyi Mimari Özel Ödülü'nü, Antalya Bilim Üniversitesi En İyi Deprem Performansı Özel Ödülü'nü, Technical University of Civil Engineering of Bucharest Türk Reasürans Özel Ödülü'nü kazanırken, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi En İyi İletişim Becerisi ve Sunum Özel Ödülü'nü, Konya Teknik Üniversitesi ise Yarışma Ruhu Ödülü'nü elde etti.