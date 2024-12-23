Davut Doğan, Genç İş İnsanlarıyla Markalaşma Sürecini Paylaştı

Ekonomi

DOĞANLAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, TÜGİAD Genel Merkez konferans salonunda çok sayıda genç iş insanına seslendi. Markalaşma sürecinde yaşadıklarını anlatan Doğan, etkinliğin ardından 'Altın Bulmadan Zengin Olunmaz' isimli dördüncü kitabını TÜGİAD üyeleri için imzaladı.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'nin (TÜGİAD), bünyesinde yer alan dünyaca ünlü markaların kuruluş hikayelerini ve deneyimlerini, genç kuşaklara aktarmak amacıyla hayata geçirdiği 'Marka Beyinler' projesinin ilk konuğu, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan oldu.

TÜGİAD Genel Merkez binası konferans salonunda gerçekleştirilen ve üyelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte markalaşma sürecini samimi bir dille aktaran Doğan, genç iş insanlarına önemli mesajlar da verdi. Önlerine çıkan fırsatları değerlendirmede cesur olmalarını öneren Doğan, hata yapmaktan korkmamalarını, aksine hatalardan ders çıkarmaları gerektiğini anlattı.

ÇANAKKALE'NİN İLÇESİ BİGA'DAN DÜNYAYA AÇILAN MARKA

Hacı Ali Doğan tarafından 1970'li yıllarda Çanakkale'nin ilçesi Biga'da temeli atılan Doğanlar Holding'in, bugün başta mobilya olmak üzere, perakende, enerji ve inşaat sektöründe 10 marka, 20 üretim tesisi, 789 satış noktası ve 4 bini aşkın çalışan ile hem iç piyasada hem de ihracatta öncü kuruluşlardan birisi haline geldiğini kaydeden Davut Doğan, "Biz altı kardeşiz ve başından itibaren bir arada ve uyumla çalışıyoruz. Başarımızın temeli, herkesin özenle uyduğu Aile Meclisi Anayasasıdır. Bizde herkes eşittir ve kardeşler eşit ücret alır. Altı kardeşin almış olduğu maaşlar bu anayasada belirtilmiştir. Kurallar gereği, dışarıya hisse satışı yasaktır. İkinci kuşağın alacağı eğitimler, onlara ödenen burslar, 15 yaşını dolduran ikinci kuşak üyelerin şirketteki stajları ve yönetime giriş şekilleri Aile Meclisi Anayasası'nda önceden belirlenmiştir. Şirketi ikinci kuşağa devretme konusundaki bütün prosedürleri de önceden belirledik" diye konuştu.

GÜRKAN YILDIRIM'DAN DAVUT DOĞAN'A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Söyleşinin ardından Doğan'a bir teşekkür plaketi takdim eden TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, 'Geçmişten Geleceğe' ilkemizle başlattığımız Marka Beyinler serimizin ilk etkinliğini başarıyla gerçekleştirdik. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı sayın Davut Doğan, TÜGİAD Genel Merkez'de üyelerimizle buluşarak, markalaşma yolculuğundaki zorluklar, stratejiler ve başarı hikayeleri üzerine değerli bilgiler sundu. Üyelerimizin markalarını ulusal ve uluslararası pazarlarda öncü konuma taşımayı hedeflediğimiz bu etkinlikte, iş dünyasının önemli deneyimlerine tanıklık ettik. Önümüzdeki dönemlerde yine iş dünyasının marka isimlerini üyelerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜGİAD ÜYELERİ İÇİN SON KİTABINI İMZALADI

İş hayatındaki başarılarının yanı sıra yazdığı kitaplarla da dikkatleri üzerine çeken Doğan, etkinliğin ardından 'Altın Bulmadan Zengin Olunmaz' isimli dördüncü kitabını söyleşiye katılan üyeler için imzaladı. Kitabın geliri ise eğitime katkı sağlamak amacıyla Ayşe Doğan ve Ali Doğan Kültür ve Eğitim Vakfı'na (ADVAK) bağışlanacak.