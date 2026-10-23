DEİK Başkanı Olpak, Türkiye-Slovakya işbirliğini yeşil dönüşüme taşımak istedi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye ile Slovakya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar bulunduğunu belirterek, "İki ülke, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve mobilite gibi yüksek potansiyelli alanlarda işbirliğini artırabilir." dedi.

DEİK Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Slovakya Yuvarlak Masa Toplantısı'na Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, DEİK Başkanı Nail Olpak ve iki ülkenin iş dünyasından birçok kişi katıldı.

Olpak, toplantıda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin sağlam temellere dayandığını ifade ederek, otomotiv, makine, demir-çelik, altyapı ve müteahhitlik sektörlerinin mevcut ticaret ve işbirliğinin temel alanlarını oluşturduğunu söyledi.

Olpak, "Türkiye ile Slovakya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar bulunuyor. İki ülke, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve mobilite gibi yüksek potansiyelli alanlarda işbirliğini artırabilir." diye konuştu.

Mevcut işbirliğinin yeni sektörlere taşınması gerektiğini vurgulayan Olpak, "Asıl potansiyel, yalnızca karşılıklı ticaret yapmak yerine ekonomilerimizin birlikte büyüyebileceği yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve mobilite gibi yeni ve yüksek potansiyelli alanlarda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'nın sanayi kapasitesini ve rekabet gücünü güçlendirme çabalarını destekliyoruz"

Türkiye ile Slovakya'nın NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Olpak, iki ülkenin savunma sanayisinin ötesine uzanan ortak stratejik gündeme sahip olduğunu, iş dünyasının bu alanlardaki fırsatları somut projelere dönüştüreceğine inandıklarını vurguladı.

DEİK Başkanı Olpak, Türkiye'nin Avrupa ile birlikte yürütülen girişimleri desteklediğini ifade ederek, "Avrupa'nın sanayi kapasitesini ve rekabet gücünü güçlendirme çabalarını destekliyoruz ancak bu çabaların Türkiye'ye karşı ayrımcılık oluşturmaması ve mevcut ekonomik entegrasyonumuzu zayıflatmaması gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Avrupa sanayisi açısından stratejik önem taşıdığının altını çizen Olpak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, daha dirençli, rekabetçi ve çeşitlendirilmiş Avrupa değer zincirlerinin oluşturulmasında stratejik bir ortak olarak tanınmalıdır. Bu konudaki yaklaşımımıza Slovakya'nın desteğine güveniyoruz. Birlikte çalışmanın, Türkiye'nin Avrupa'nın sanayi ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olmaya devam etmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."