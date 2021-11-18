DEİK, Türkiye Estonya ticaretini artıracak internet semineri düzenledi

Türkiye'nin Tallinn Büyükelçisi İnan Özyıldız, Türkiye-Estonya ticaret hacminin ocak-eylül döneminde 241 milyar dolara ulaştığını belirterek, "10 yıl önce ikili ticaretimiz yarım milyar dolardı. Yani, hala gelişmeye açık bir alanımız olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Estonya İş Konseyi tarafından "Estonya'da Doğrudan Yabancı Yatırım ve İş Ortamı ile Başarı Hikayeleri" başlıklı internet semineri, Türkiye'nin Tallinn Büyükelçisi İnan Özyıldız, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Annely Kolk, DEİK Türkiye-Estonya İş Konseyi Başkanı Engin Tumbaz'ın katılımıyla gerçekleşti.

Özyıldız, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, seminere farklı sektörlerden saygın şirketler ile iş insanlarının katılımının Türkiye-Estonya ticaretine verilen önemi göstermesi açısından değerli olduğunu söyledi.

Salgın etkilerinin yıl sonu itibarıyla sonlanmasını temenni eden Özyıldız, Türkiye Estonya arasındaki ikili ticaretin umut verici olduğunu ifade etti.

Özyıldız, ikili ticarette gelecek yılın çok daha iyi olacağına işaret ederek, "İki ülke arasındaki en önemli değerimiz uçuşlarımız. Türk Hava Yolları'nca (THY) haftada 5 uçuş düzenleniyor ve doğrudan İstanbul'a gerçekleştiriliyor. Yaklaşık üç saat süren Talinn-İstanbul uçuşu sayesinde tüm yatırımcılar, iş insanları Estonya'ya ilgi gösterenler, bu kolaylıktan faydalanıyor. Umut ediyorum ki salgın kısıtlamaları sona ermesiyle Türk iş insanlarını tekrar Talinn'de ağırlamak isteriz." diye konuştu.

Türkiye-Estonya ticaret hacmine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özyıldız, "2021 Ocak-Eylül döneminde iki ülkenin toplam ticareti 241 milyon dolara ulaştı. Bunun 97 milyon doları ihracatımız, Estonya'dan da 114 milyon dolar ithalatımız var. 10 yıl önce ikili ticaretimiz yarım milyar dolar seviyelerindeydi. Yani hala gelişmeye açık bir alanımız olduğunu söyleyebilirim. Estonya'da yabancı doğrudan yatırımcıya birçok teşvik sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Estonya'nın coğrafi olarak stratejik bir konumda olduğuna değinen Özyıldız, iki ülke ticaretinin dengeli ve çift yönlü artmasının önemini vurguladı.

"Türkiye çok büyük ve hayranlık uyandıran bir pazar"

Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Annely Kolk da DEİK Türkiye-Estonya İş Konseyi'ne internet seminerini düzenledikleri için teşekkür ederek, seminerin iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Estonya ve Türkiye'nin tarihi olarak çok iyi ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Kolk, şöyle devam etti:

"Umut ediyorum ki bu iyi ilişki ekonomik faaliyetlere de yansıyacaktır. Türkiye çok büyük ve hayranlık uyandıran bir pazar. Estonya boyut olarak küçük olsa da inovasyon, inovasyon ekonomisi ve çözümleri konusunda gelişmiş bir ülke. Estonya'da her şeyi evden dijital olarak gerçekleştirebilirsiniz. Estonya'daki ve Türkiye'deki iş insanlarına çağrıda bulunmak istiyorum; iki ülke arasındaki iş ortamı daha da geliştirilebilir, şirketler daha çok iş yapabilir. Ürünler, hizmetler, deneyim ve uygulamaların paylaşımı, inişlerin çıkışların beraberce yapılması da mümkün."

Kolk, Türk Hava Yolları'na salgın döneminde dahi uçuşları devam ettirdiği ve Estonya'nın tüm dünya ile erişimini sağladığı için teşekkür etti.

"İkili ticaret hacmi hedefimiz öncelikle 500 milyon dolar"

Estonya Ticaret Müşaviri Ümit Ateşağaoğlu ise özellikle "e-residency" ve dijital uygulamaları ile ön plana çıkan ülkelerden biri olan Estonya'nın Avrupa Birliği ile ticaret yapan Türki firmalarının, şirket ya da birimlerini açmaları bakımından en uygun ülkelerden biri olduğunu belirtti.

İkili ticaretinin gün geçtikçe arttığını ifade eden Ateşağaoğlu, Türkiye'den Estonya'ya yılın 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64'lük bir ihracat artışı yakalandığını, 2021 yılının genelinde ise iki ülke arasındaki toplam 300 milyon doların üzerinde bir ticaret hacmi beklendiğini söyledi.

Ateşağaoğlu, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin gelecek dönemde kademeli olarak önce 500 milyon dolar daha sonra da 1 milyar dolar seviyesine yükseltilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Bunun için de ihracatçı firmalarımız, keşfedilmeyi bekleyen Baltık ülkelerine yönelmeleri gerekiyor. Ticaret müşavirlikleri ve büyükelçiliklerimiz, firmalarımızın her zaman yardımına hazır." ifadelerini kullandı.

DEİK Türkiye Estonya İş Konseyi Başkanı Engin Tumbaz da Konsey olarak iş bağlarının daha da güçlenmesi, ticaret ve yatırımın artırılması için çalıştıklarını belirterek, Türkiye Estonya arasındaki ticaret potansiyelini gerçekleştirebilmek ve iş dünyasının da bu potansiyelin farkına varmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Tumbaz, iki ülke arasındaki mevcut ticaret hacminin potansiyelini yansıtmadığını, Türk ve Estonya tarafındaki şirketlerin farkındalığını artırarak potansiyelin gerçekleştirilebileceğini sözlerine ekledi.

THY Tallinn Müdürü Halit Anlatan, katılımcılara Estonya ve Türkiye arasındaki uçuşlar ile Estonya'nın turizm ve ticaretteki potansiyeliyle alakalı bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Estonya Yatırım Ajansı İş Geliştirme Direktörü Andres Labi ile Sirel & Partners Servet Planlama Başkanı Turgay Kuleli de Estonya'daki yabancı yatırım örnekleri ile ülkedeki yatırım teşviklerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.