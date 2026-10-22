Deniz salyangozu ihracatı 9 ayda yüzde 33 artışla 14,2 milyon doları aştı

Türkiye, deniz salyangozu ihracatından yılın 9 ayında 14 milyon 220 bin 783 dolar gelir elde etti.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-eylül döneminde 9 ülkeye 1298 ton deniz salyangozu, taze soğutulmuş, dondurulmuş, konserve ve diğer işlenmiş ürün olarak satıldı.

Bu ihracattan 14 milyon 220 bin 783 dolar kazanç sağlandı.

Türkiye'den geçen yılın aynı döneminde ise 1017 ton deniz salyangozu ihracatı karşılığında 10 milyon 676 bin 250 dolar gelir elde edilmişti. Böylece, yılın 9 ayında yapılan deniz salyangozu ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 28, değer olarak yüzde 33 arttı.

Söz konusu dönemde Güney Kore, Çin ve İspanya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Güney Kore'ye 4 milyon 373 bin 954, Çin'e 3 milyon 933 bin 880 ve İspanya'ya da 3 milyon 126 bin 62 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi.

Bunun dışında Japonya, ABD, Tayvan, Fransa, İtalya ve Ukrayna'ya da bu dönem deniz salyangozu satıldı.

"Diğer ülkelerde de ihracat imkanlarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, AA muhabirine, deniz salyangozu ihracatında yılın 9 ayında elde edilen artışın sektör açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre hem miktar hem de değer bakımından arttığına dikkati çeken İskender, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılın 9 ayında 9 ülkeye gerçekleştirilen 1298 tonluk ihracat karşılığında 14,2 milyon doları aşan gelir elde edilmesi, deniz salyangozuna yönelik uluslararası talebin sürdüğünü gösteriyor. Özellikle Güney Kore, Çin ve İspanya gibi pazarlarda ihracatımızın güçlü seyretmesi sektörümüz açısından önemli. Bu pazarlardaki konumumuzu korurken diğer ülkelerde de ihracat imkanlarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz."

İskender, yılın geri kalan dönemine ilişkin beklentilerinin olumlu olduğunu ifade ederek, "Mevcut pazarlardaki talebin devam etmesi ve ihracatçılarımızın yeni ticari bağlantılar kurması halinde yılın son çeyreğinde de ihracat performansımızı sürdürmeyi bekliyoruz." dedi.

Deniz salyangozunun Türkiye'nin su ürünleri ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan İskender, sektörün uzun vadeli gelişimi için uluslararası pazarlardaki talep ve tüketim eğilimlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.