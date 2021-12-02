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Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi ve İzmir İçin Fırsatlar Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi ve İzmir İçin Fırsatlar Toplantısı düzenlendi

02.12.2021 17:16
Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi ve İzmir İçin Fırsatlar Toplantısı düzenlendi

GE Renewable Energy Kıdemli Satış Müdürü Arda Günler, deniz üstü santrallerin karasal rüzgar türbinlerinin yaklaşık 2 katı istihdam sağladığını belirterek, "Önümüzdeki 5 senede tüm dünyada 500 bin ilave yeni iş gücü arayışı olacak.

GE Renewable Energy Kıdemli Satış Müdürü Arda Günler, deniz üstü santrallerin karasal rüzgar türbinlerinin yaklaşık 2 katı istihdam sağladığını belirterek, "Önümüzdeki 5 senede tüm dünyada 500 bin ilave yeni iş gücü arayışı olacak." dedi.

Günler, Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi ve İzmir İçin Fırsatlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tüm dünyada yaşanan Kovid-19 salgınına rağmen 2020'de toplam 7 bin megavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi projesi siparişi olduğunu ifade etti.

Pazarın çok hızlı büyüdüğünü ancak tedarikçilerin bu hıza yetişebileceğini vurgulayan Günler, "2030 yılına kadar 13 kat büyüyecek bir pazardan bahsediyoruz. Bu kadar hızlı büyüyen bir endüstri, elektronik, dijital, yazılım sektörü ya da ağır sanayi dışında başka bir sektörde yok." diye konuştu.

Günler, Türkiye'de karasal rüzgar enerji kurulumlarında çok hızlı büyüme yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2030 yılında 235 bin megavat ilave kurulum gelecek. Bu olağanüstü bir rakam. 270 bin megavat olacak önümüzdeki 10 sene içerisinde. 2050 yılı hedefi ise dünya üzerinde deniz üstü kurulu gücünün 2 bin gigavat olması. Deniz üstü santraller karasal rüzgar türbinlerinin yaklaşık 2 katı istihdam sağlıyor. Önümüzdeki 5 senede tüm dünyada 500 bin ilave yeni iş gücü arayışı olacak. Çin ve ABD önde gelen ülkeler ama Orta Doğu, Karadeniz, Doğu Avrupa bölgesi de üçüncü sırada geliyor. Dünyada teorik olarak 70 bin gigavatlık bir potansiyel var. Dünyada şu anda tükettiğimiz elektriğin 10 katını deniz üstünden temin edebiliriz."

"Deniz üstü rüzgarda kapasite 42 gigavata ulaştı"

Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Derneği Başkanı Murat Durak da deniz üstü rüzgar enerjisinde dünyada işletmedeki kapasitenin 42 gigavata ulaştığını söyledi.

Enerji dönüşümünde termik santrallerin yerini deniz üstü santrallerin alacağına işaret eden Durak, "Dünya ülkeleri, karasal rüzgar, jeotermal veya güneşle ilgili artık herhangi bir hedef koymuyor. Tamamıyla deniz üstüne döndüler. Avrupa ülkelerinin, ABD ve Çin'in kapasite projeksiyonuna baktığımızda 2030 yılına kadar toplamda 275 gigavat gibi iddialı bir hedefleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Durak, Dünya Bankası verilerine göre, Karadeniz'de 435 gigavatlık deniz üstü rüzgar potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

" Hazar Denizi'nde ise 845 gigavat potansiyel olduğu belirtiliyor. Burada Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan var. Kazakistan'ın potansiyeli 418 gigavat. Ülkemizin 75 gigavat. Toplandığında etrafımızda 1076 gigavat gibi dev bir potansiyel var. Bu potansiyelden Türkiye faydalanabilir. Üretimi İzmir'de konumlandırırken sadece Türkiye'ye hizmet edecek şekilde değil, civar ülkelere de ihraç edilecek şekilde olmalı."

"Türkiye'ye çok önemli bir üretim kapasitesi kazandırabiliriz"

İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, deniz üstü rüzgar enerjisinin, sektörün orta ve uzun vadeli geleceğini teşkil ettiğini belirterek, "Kamu ve STK'lerle birlikte doğru bir şekilde konumlanabilirsek önümüzdeki dönemde çok önemli bir üretim kapasitesini İzmir ve Türkiye'ye kazandırabiliriz." dedi.

Yavuz, Çandarlı Limanı'nın sektöre kazandırılmasına ilişkin çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Deniz üstü rüzgar santrallerinin kurulması, ekipmanların üretilmesiyle alakalı temel ihtiyaç, bir limana sahip olmak ve limanın arka bölgesindeki üreticilerin ihtiyaç duyduğu endüstri bölgesinin hazırlanması. Şu an elimizde henüz yatırım aşamasına tam anlamıyla geçmemiş bir Çandarlı Limanı var. Buranın arka bölgesiyle birlikte deniz üstü rüzgar ekipmanları üretimi ve lojistiği açısından çok elverişli bir lokasyon olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstihdam, Türkiye, Enerji, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi ve İzmir İçin Fırsatlar Toplantısı düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi ve İzmir İçin Fırsatlar Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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