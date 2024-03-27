DTO Genel Başkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'in Denizli\'deki işten çıkarmalar iddiasını yalanladı

Ekonomi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında Denizli'de 200 bin kadının işten çıkartıldığına dair söylemlerini yalanlayan DTO Genel Başkanı Erdoğan, "Kadın çalışan sayısının 126 bin 700 olduğu şehrimizde, Özel'in 200 bin gibi afaki bir sayıda kadın çalışanın işten çıkartıldığı yönündeki açıklamaları, hiçbir surette doğruyu yansıtmamaktadır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında "Denizli'de 2 bin tane imalathane kapatılmış. 200 bin kadın işsiz kalmış. Akıl almaz bir rakam. Cumartesi günü gerçekleşen mitingde arkadaşlar not verdi. 3 kez kontrol ettim" şeklinde konuştu. CHP Genel Başkanı Özel iddialarını Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan yalanladı. DTO Başkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in dün gece katıldığı programda dile getirdiği Denizli'ye dair açıklamalar, şehrimizde kamuoyumuz ile iş alemimiz tarafından hayretle karşılanmıştır. Toplam çalışan sayısının 327 bin 300, kadın çalışan sayısının 126 bin 700 olduğu şehrimizde, Özel'in 200 bin gibi afaki bir sayıda kadın çalışanın işten çıkartıldığı yönündeki açıklamaları hiçbir surette doğruyu yansıtmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

"Gerçeklikten çok çok uzak rakamlarla siyasete alet edilmesi kimseye kazandırmayacaktır"

Toplumsal hassasiyet gerektiren konularda yapılan açıklamalarda dikkatli davranılması gerektiği vurgusunda bulunan Başkan Erdoğan, "Her kesimden herkesi kapsayan iş aleminin içinde bulunduğu durumun, kamuoyunu yanıltacak şekilde gerçeklikten çok çok uzak rakamlarla siyasete alet edilmesi, ülkesinin ve milletinin çıkarlarını gözeten hiç kimseye hiçbir şey kazandırmayacaktır. Sektörlerimizin geleceğiyle doğrudan ilgili bu derece hayati konuların yalan yanlış bilgilerle çarpıtılarak hiç istemediğimiz ve beklemediğimiz bir çıkmaza sokulmaya çalışılması, iş insanlarımızı ticari ilişkilerinde son derece zor durumda bırakacaktır. Bu türde toplumsal sorumluluk ve hassasiyet gerektiren konulardaki açıklamalar ile değerlendirmelerde dikkatli davranılması ve tutarlı olunması, sonrasında altından kalkılamayacak sonuçlara da yol açmaması açısından son derece önemlidir. Bazı şeylerin şüyuu vukuundan beterdir" ifadelerini kullandı.

Son olarak Denizli'de çalışan kişi verilerini paylaşan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Denizli'mizde toplam kayıtlı çalışan sayısı, 2022'de 345.000 idi. Bunun 128.884'ü kadın çalışandı. Geçen yıl ise Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı toplam çalışan sayımız 327.300 idi. Onun da 126.700'ü kadınlarımızdı. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) da emekli edilmesine rağmen Denizli'mizde kadın çalışan sayısı, bir yılda sadece 2.184 kişi azalmış ancak oransal olarak bakıldığında yükselmiştir. Bir önceki yıl yüzde 37,35 olan kadın çalışanlarımızın tüm çalışanlarımız içindeki oranı, geçen yıl yüzde 38,71'e kadar çıkmıştır! Dolayısıyla, kamuoyuna yansıtıldığı gibi 200.000 kadın çalışanımızın işten çıkması ya da çıkarılması gibi bir durum söz konusu bile değildir! Sanayisinde çarkların 7 gün 24 saat durmadan döndüğü Denizli'miz, istihdamda da ülkemize ve hemşehrilerimize kazandırmıştır." - DENİZLİ