Denizli'de Girişimcilik Eğitimi Toplantıları Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Girişimcilik Eğitimi Toplantıları Tamamlandı

Denizli\'de Girişimcilik Eğitimi Toplantıları Tamamlandı

Ticaret ve Milli Eğitim Bakanlıkları, meslek lisesi öğrencilerine girişimcilik eğitimi verdi.

12.12.2024 13:37
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Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği, meslek liselerindeki 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan "Girişimcilik, esnaflığa ilk adım ve devlet destekli hibe ve krediler" konusunda bilgilendirme toplantıları 14 meslek lisesinde gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma ile 12. sınıf öğrencilerine verilen girişimcilik eğitimleri Denizli'deki okullarda tamamlandı. 14 Meslek Lisesi'nde lise son sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi.

"Girişimcilik, esnaflığa ilk adım ve devlet destekli hibe ve krediler" konusunda bilgilendirme toplantılarında yüzlerce lise öğrencisine anlatıldı. Proje kapsamında Denizli Ticaret İl Müdürlüğü, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Denizli Esnaf Kredi Kooperatifi yetkilileri kurumları hakkında bilgi verdi.

Yapılan toplantıların öğrencilerin dikkatini çektiğini belirten DESOB Başkanvekili Osman Üçgül, "Öğrencilerimize girişimcilik, esnaflık, hibe ve krediler hakkında verilen bilgiler önemli bir adımdı. İlgili olan öğrencilerimizin olması esnaflık hakkında sorular sorması da önemli birer adımdı. Evdekilere, çevresindeki esnaflara yeni destekler, krediler konusunda soru sorduklarını duymak bile önemliydi. Örneğin her mesleğin kendine ait yer alan yasaları, yönetmelikleri, hakkında onların bu yaşlarda dikkatini çekmek devlet kurumlarını tanımaları önemli bir buluşmaydı. Gençlerimiz fikirlerine maddi manevi destek verecek kurumların olduğunu öğreniyorlar. 14 Meslek Lisesi ziyaret edildi ve yüzlerce gencimiz kurumlarımızı ve işleyişi hakkında bilgi oldu. Fırsatlar hakkında sadece kendilerine değil, ailelerine ve çevrelerine de nasıl fayda sağlayabileceğini öğrendiler. Projenin gerçekleşmesinde düşünen, uygulayan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Denizli Esnaf Kredi Kooperatifi yetkilileri tarafından "Girişimcilik, esnaflığa ilk adım ve devlet destekli hibe ve krediler" hakkında eğitim verilen okullar ise şöyle ; Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İş adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Necla Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gülay Kaynak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kayhan 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pamukkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sema Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Girişimcilik Eğitimi Toplantıları Tamamlandı - Son Dakika

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