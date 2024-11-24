Denizli'de Jeotermal Kaynak İhalesi - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Jeotermal Kaynak İhalesi

Denizli'de 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek, ihaleler 17 Aralık'ta yapılacak.

24.11.2024 10:17
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Denizli'de 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Denizli'nin Buldan ve Çivril ilçelerinde 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Tahmini bedelleri 582 bin lira ile 894 bin lira, geçici teminat bedelleri 17 bin lira ile 26 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 17 Aralık Salı günü 10.00'da Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Jeotermal Kaynak İhalesi - Son Dakika

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