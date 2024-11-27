Denizli'de Meslek Liselerine Esnaf Eğitimi - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Meslek Liselerine Esnaf Eğitimi

Denizli\'de Meslek Liselerine Esnaf Eğitimi

Meslek liselerindeki 12. sınıf öğrencilerine esnaflık ve devlet destekleri eğitimi veriliyor.

27.11.2024 14:30
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında gerçekleştirilen protokol gereği meslek liselerindeki 12. sınıf öğrencilerine yönelik olarak planlanan "Nasıl esnaf olunur ve Devlet Destekleri" konulu bilgilendirme toplantıları Denizli'deki okullarda başladı. DESOB Başkanvekili Osman Üçgül, eğitimlerin önemine dikkat çekerek projenin başarı bir adım olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma ile 12. sınıf öğrencilerine verilen girişimcilik eğitimleri Denizli'de okullarda da başladı. "Nasıl esnaf olunur, devlet destekleri, hibe ve teşvikler ile esnaf kefalet kredileri" hakkında verilen bilgilendirme toplantıları, öğrencilerden büyük ilgi gördü. Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen meslek liselerindeki 12. Sınıflara yönelik olan eğitimlere Denizli Ticaret İl Müdürlüğü, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Denizli Esnaf Kredi Kooperatifi yetkilileri katılıyor.

Projenin gençler için önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken DESOB Başkanvekili Osman Üçgül "Milli Eğitim Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın ortaklaşa yürüttü bu önemli proje geleceğimiz olan gençlerimiz için bir dönüm noktası olabilir. Esnaf olmak isteyen, kendi işini kurmak, fikrini, hayalini gerçekleştirmek isteyen gençlerimize bir ilham ve ışık olabilir. DESOB olarak bizleri de projeye dahil edilmesinden dolayı da yarıca mutluyuz. Gençlerimizin hayata erken atılmasına fikir veren bu toplantıları önemli ve değerli buluyoruz. Meslek lisesindeki öğrencilerimiz erken yaşta ticari hayata atılmasını en azından düşünmeye başlarlar. İlgi duydukları meslekleri önceden tanıma, mesleğin genel görünümü ile güçlü ve zayıf yönlerini irdeleyebilme, işyeri açılış süreçlerinde kendilerini bekleyen prosedürleri kavrayabilme ve mesleğe ilişkin diğer verilerden istifade edebilmeyi öğrenirler. Ayrıca devlet destekleri hibeler ve krediler konusunda da bir eğitim programında gençlerimize önemli bir hizmet sunulmaktadır. Bu anlamda Denizli Ticaret İl Müdürlüğü, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü, DESOB ve Kredi Kooperatif kurumlarımıza teşekkür eder, projenin öğrencilerimize, esnaf camiamıza hayırlar getirmesini dilerim. Bu gençlerimiz geleceğin esnafları olacak, temelde bu eğitimleri almaları onlara ileriki zamanlarda emin adımlarla ilerlemelerine katkı olacaktır" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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